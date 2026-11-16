Dal primo dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 aumenta il bonus voli per le festività natalizie in Sicilia, il contributo regionale per chi acquista biglietti aerei sulle tratte nazionali da e per l’Isola. Lo ha stabilito un decreto dell’assessorato regionale alle Infrastrutture, che punta a contenere il caro voli nel periodo delle festività e, allo stesso tempo, ad ampliare i collegamenti dell’aeroporto di Comiso.

Per tutti i residenti in Sicilia, che hanno diritto a un contributo del 25 per cento sul prezzo del biglietto, il rimborso salirà fino a un massimo di 100 euro per un viaggio di andata e ritorno, quindi 50 euro a tratta. Per le categorie agevolate, cioè studenti, persone con Isee basso e persone con disabilità pari o superiore al 67 per cento, il contributo del 50 per cento raddoppia fino a 200 euro per andata e ritorno, 100 euro a tratta.

A chi si applica e quali aeroporti

I nuovi massimali varranno anche per i biglietti già acquistati prima dell’entrata in vigore del decreto, purché riguardino voli compresi nel periodo indicato. L’agevolazione copre tutti i collegamenti aerei nazionali da e per i sei scali siciliani: Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dice: «Questa misura è il segnale di una costante attenzione del mio governo per tutti quei siciliani che vivono, studiano o lavorano lontano dalla propria terra e che durante le feste vogliono tornare dalle proprie famiglie. Un intervento che continuiamo a finanziare perché non possiamo accettare che il costo di un biglietto aereo diventi un ostacolo al diritto di passare le festività nella propria casa. Per questo, abbiamo deciso di aumentare il contributo regionale proprio nel periodo in cui le tariffe schizzano spesso a livelli altissimi, con un’attenzione particolare per le categorie più fragili. È un impegno che portiamo avanti con determinazione per ridurre gli svantaggi dell’insularità e garantire ai siciliani una mobilità sempre più equa».

Le nuove rotte da Comiso

Sul fronte dei collegamenti, Aeroitalia ha annunciato il posizionamento di un secondo aeromobile sullo scalo di Comiso e l’attivazione, dal 15 dicembre, di quattro nuove rotte annuali bisettimanali per Napoli, Pisa, Venezia Marco Polo e Malta. Si aggiungerà anche un volo giornaliero per Milano Linate, che raddoppia i collegamenti quotidiani con il capoluogo lombardo. Questa seconda frequenza applicherà le stesse tariffe agevolate della continuità territoriale. Restano confermati i due voli giornalieri tra Comiso e Roma.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, dice: «Stiamo lavorando su due fronti complementari. Da un lato interveniamo direttamente sul costo dei biglietti aerei, aumentando fino a 100 euro il rimborso per tutti i residenti e fino a 200 euro per le categorie agevolate; dall’altro rafforziamo concretamente l’offerta, con particolare attenzione agli aeroporti che hanno maggiori potenzialità di crescita. Il potenziamento di Comiso, con quattro nuove destinazioni annuali, un secondo aeromobile e un ulteriore collegamento quotidiano con Milano Linate, rappresenta un risultato importante per tutto quel territorio. Il nostro obiettivo è costruire un sistema di trasporto aereo sempre più accessibile, competitivo e capillare. Contrastare il caro voli e aumentare i collegamenti significa sostenere le famiglie, favorire le imprese, promuovere il turismo e rendere effettivo il diritto alla mobilità dei siciliani».

Bologna e Torino per i ponti invernali

Durante i ponti invernali e le festività natalizie saranno garantiti anche i collegamenti di Comiso con Bologna e Torino, con due frequenze settimanali ciascuno. Le due rotte dovrebbero essere riproposte per l’intera stagione estiva 2027, a partire dalla fine di marzo. Secondo le previsioni della Regione, il rafforzamento dell’offerta aeroportuale porterà a circa 100 mila passeggeri aggiuntivi all’anno per lo scalo ibleo.

Il decreto è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana.