Minacce al comizio di La Vardera a Catania, denuncia su Facebook

Un comizio di Ismaele La Vardera, deputato regionale e leader di Controcorrente, è stato interrotto a Catania da urla e minacce, con l’intervento della Digos. A raccontarlo è lo stesso La Vardera in un post pubblicato su Facebook, in cui definisce l’episodio «una cosa gravissima» avvenuta durante quella che descrive come la sua prima uscita pubblica da candidato presidente della Regione nel capoluogo etneo.

L’iniziativa doveva svolgersi insieme ad Alessandro Onorato, leader di Progetto Civico Italia. Secondo il racconto di La Vardera, «la manifestazione è stata interrotta da minacce e urla» e, scrive, «se non ci fosse stata la scorta, le loro intenzioni erano chiare: arrivare allo scontro fisico. Tutto questo è inaccettabile».

Il riferimento al cantante Alessio Ossino

Nel suo racconto La Vardera individua tra i contestatori, con un megafono in mano, il cantante neomelodico Alessio Ossino. Lo descrive come autore di brani musicali dal titolo «La malavita», nei quali sosterrebbe che i boss Graviano scontano il carcere «con dignità». Aggiunge che tra i video del cantante compare Salvatore Baiardo, detto «il gelataio», definito da La Vardera fiancheggiatore del boss Graviano di Brancaccio.

Le scuse e i ringraziamenti alla Digos

Nel messaggio il deputato regionale si rivolge a chi aveva organizzato l’appuntamento e a chi vi aveva partecipato. «Chiedo scusa a coloro i quali dovevano intervenire e a chi si era fatto tanti chilometri», scrive, annunciando l’intenzione di tornare a breve in città: «Tornerò prestissimo a Catania».

La Vardera chiude il post ribadendo di non volersi fare intimorire. «Non mi lascerò intimorire o intimidire da chi pensa di fermare la nostra attività pubblica», scrive, ringraziando infine la Digos «che era sul posto e ha evitato il peggio».

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.