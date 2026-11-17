La chiesa di Santa Maria degli Angeli, conosciuta dagli acesi come chiesa dei Cappuccini, è tornata al culto dopo gli interventi di recupero resi necessari dai danni del terremoto del 26 dicembre 2018. La riapertura della chiesa dei Cappuccini ad Acireale è stata celebrata lunedì 16 novembre con una messa presieduta dal vescovo, mons. Antonino Raspanti.

I lavori sono stati finanziati con circa 500mila euro dalla Struttura commissariale per la Ricostruzione dell’Area Etnea e hanno riguardato la copertura, il prospetto, la cella campanaria e il consolidamento strutturale dell’edificio.

Le parole del vescovo

Mons. Raspanti ha sottolineato come la riapertura rappresenti non soltanto il recupero di un edificio danneggiato dal sisma, ma anche un segno di rinascita per la comunità, chiamata a ritrovarsi attorno all’Eucaristia.

L’incontro dopo la celebrazione

Al termine della messa si è svolto un momento di approfondimento sul percorso di recupero dell’edificio, con gli interventi del commissario straordinario Salvatore Scalia, dell’architetto Giuseppe Marano della Soprintendenza ai Beni culturali di Catania, di don Angelo Milone, direttore dell’Ufficio diocesano per l’Edilizia di culto, dell’ingegnere Rosario Arcidiacono, responsabile unico dei lavori, e degli architetti Rosa Maria Garozzo e Salvatore Patanè, che hanno curato rispettivamente gli aspetti storici e architettonici e quelli progettuali e di direzione dei lavori.

Ai saluti istituzionali sono intervenute le autorità civili, militari e politiche presenti, che hanno espresso la vicinanza delle istituzioni alla comunità parrocchiale. L’incontro è stato moderato dalla docente Pina Borzì; le conclusioni sono state affidate a Paolo Trovato, segretario del Consiglio pastorale parrocchiale.

Le parole del parroco e del commissario

Il parroco don Calogero Frisenda ha ringraziato il vescovo, il commissario Scalia e le maestranze coinvolte nei lavori. «La nostra è una chiesa che raccoglie la comunità pastorale del territorio, ma ha un respiro più ampio: in occasione della Festa del Perdono e della festa di Maria Bambina coinvolge l’intera città», ha detto. «L’auspicio è che possa essere sempre più una Chiesa viva, capace di uscire dalle proprie mura per annunciare concretamente il Vangelo attraverso la carità».

Il commissario Scalia ha parlato del valore della restituzione dei luoghi di culto alla collettività: «È una bella cosa inaugurare tante chiese e tanti luoghi di culto: Acireale è molto legata alle sue chiese». Ha aggiunto che il prospetto rinnovato rappresenta una porta d’ingresso al centro storico.