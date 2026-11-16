La Giunta comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha preso atto del Documento Preliminare del nuovo Piano Urbanistico Generale, chiamato «Catania 2030», condividendone obiettivi e strategie. Con l’avvio del PUG Catania 2030 si apre ufficialmente l’iter che porterà il Comune a dotarsi, dopo oltre sessant’anni, di un nuovo strumento di pianificazione urbanistica generale.

L’attuale piano regolatore, il PRG Piccinato, era stato adottato dal Consiglio comunale il 29 agosto 1964 e approvato dalla Regione nel 1969. Pensato per una città di circa 530mila abitanti, deve oggi confrontarsi con una popolazione di 297mila residenti e con esigenze cambiate su mobilità, sostenibilità ambientale e sviluppo produttivo.

Gli obiettivi del nuovo piano

Il Documento Preliminare sviluppa le linee di indirizzo approvate dalla Giunta nel 2024, traducendole in una visione strategica per la città. Punta a superare la frammentazione della pianificazione urbanistica, costruendo un quadro capace di coordinare interventi pubblici e privati, grandi infrastrutture e programmi di rigenerazione urbana, anche in chiave metropolitana.

Gli obiettivi strategici individuati sono otto: rigenerazione urbana, sicurezza territoriale e urbana, città pubblica e inclusiva, accessibilità, tutela del sistema ambientale e paesaggistico, sviluppo economico basato sull’innovazione, valorizzazione del patrimonio storico, governance. Le scelte di fondo sono due: il consumo di suolo a saldo zero e l’assenza di nuove zone di espansione edilizia residenziale. La rigenerazione del patrimonio esistente diventa così la principale modalità di trasformazione della città.

Trasporti, waterfront e aree produttive

Tra le direttrici di intervento previste figurano il rafforzamento del trasporto pubblico e dell’intermodalità, con parcheggi scambiatori agli ingressi urbani e l’integrazione con le reti metropolitane e ferroviarie. Il piano prevede anche la ricucitura tra la città e il mare, attraverso un nuovo waterfront e l’interramento della linea ferroviaria costiera, oltre alla realizzazione di una rete ecologica e al consolidamento delle aree produttive legate a porto, aeroporto e infrastrutture ferroviarie.

Il sindaco Trantino ha commentato la natura del provvedimento: «Il piano urbanistico, tra tutti gli atti di un’amministrazione, è il più politico nel senso più alto della parola, perché decide come si distribuiscono le opportunità nello spazio, quali quartieri riceveranno servizi e quali continueranno ad attenderli, quanto suolo lasceremo ai nostri figli». E aggiunge: «La nostra idea è separare il concetto di sviluppo da quello di espansione. È uno strumento pensato per governare il futuro della città, non per soddisfare appetiti o interessi speculativi».

Gli effetti già efficaci durante l’iter

La legge regionale n. 19 del 2020, all’articolo 26, attribuisce al Documento Preliminare un’efficacia anticipata: permette di individuare aree dove autorizzare interventi edilizi e approvare piani attuativi già prima dell’approvazione definitiva del PUG, con la possibilità di sospendere il rilascio dei titoli abilitativi dove le vecchie previsioni urbanistiche rischierebbero di confliggere con i nuovi obiettivi. Con l’adozione del Documento da parte del Consiglio comunale scattano inoltre le misure di salvaguardia, valide per un massimo di tre anni non prorogabili.

Il mandato alla Direzione Urbanistica

Il provvedimento approvato dalla Giunta è composto da 252 allegati e oltre 3000 pagine. Con questo atto, la Giunta Trantino dà mandato agli uffici della Direzione Urbanistica di indire la Conferenza di pianificazione, che coinvolgerà enti territoriali, amministrazioni competenti e soggetti istituzionali e ambientali interessati. L’intera documentazione sarà trasmessa al presidente del Consiglio comunale, affinché le commissioni competenti e i consiglieri possano avviarne l’esame in parallelo ai lavori della Conferenza.

L’assessore all’Urbanistica Luca Sangiorgio ha sottolineato la continuità del percorso tra amministrazioni diverse: «In questi ultimi mesi ho cercato di imprimere l’impulso necessario affinché il Documento Preliminare del PUG potesse finalmente giungere all’esame del Consiglio comunale. È una continuità con la precedente consiliatura che considero il valore più prezioso di questa stagione amministrativa». L’assessore ha indicato tra gli elementi condivisi dalle diverse amministrazioni «la rigenerazione al posto dell’espansione, la tutela del suolo, la sicurezza degli edifici e degli spazi pubblici, elementi fondamentali per trattenere i cittadini e offrire loro nuove opportunità», e ha ricordato il contributo tecnico al lavoro: «Il Documento è il risultato di un grande lavoro di squadra, nel quale la politica ha indicato la rotta e la struttura tecnica l’ha tradotta in strategie e strumenti, nel rispetto dei rispettivi ruoli. Un lavoro realizzato anche grazie al contributo del professore Paolo La Greca e alla collaborazione di tutti gli enti coinvolti».