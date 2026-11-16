Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Claudio Bencivinni, ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura nei confronti dell’eurodeputato ed ex assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e di altri undici indagati. Il provvedimento chiude, almeno per questa parte, l’inchiesta sui presunti incarichi pubblici pilotati in ambito sanitario.

Il fascicolo era arrivato nel capoluogo siciliano dopo la dichiarazione di incompetenza territoriale del Gup di Catania. L’ipotesi accusatoria riguardava l’assegnazione di ruoli a soggetti vicini agli indagati tramite bandi ad hoc ed esami pilotati, nell’ambito di progetti approvati e finanziati dall’assessorato regionale alla Salute.

La decisione del gip sui reati contestati

Il Gip ha condiviso la linea del pubblico ministero Gaspare Spedale, escludendo che i reati di turbativa d’asta e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente possano applicarsi a irregolarità nelle assunzioni o negli spostamenti di personale pubblico. Nel decreto il giudice scrive: «La Cassazione ha chiarito che questi reati trovano applicazione esclusivamente con riguardo a procedure contrattuali dirette all’acquisizione di beni e servizi o all’affidamento di opere».

Bencivinni aggiunge che eventuali condotte illecite residue «potevano eventualmente ricondursi all’abuso d’ufficio», fattispecie però abrogata.

Gli altri indagati coinvolti nel provvedimento

Oltre a Razza, l’archiviazione riguarda Giuseppe Arcidiacono, Alberto Bianchi, Filippo Di Piazza, Giuseppe Di Rosa, Sebastiano Ferlito, Ignazio La Mantia, Rosalia Leonardi, Eugenio Pedullà, Ernesto Rapisarda, Francesco Lo Re e Daniele Sorelli.

Lo stralcio ancora aperto sulla corruzione

Resta invece escluso dall’archiviazione lo stralcio relativo all’ipotesi di corruzione che vede coinvolti il cardiologo ed ex assessore comunale catanese Giuseppe Arcidiacono e il medico Sebastiano Ferlito.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.