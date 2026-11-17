La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 9 persone, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della Procura Distrettuale di Catania. Otto degli indagati sono destinatari di custodia cautelare in carcere, uno è stato posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. A eseguire il provvedimento sono stati gli agenti della Squadra Mobile.

Le due organizzazioni e il traffico di cocaina

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli indagati sarebbero appartenenti a due distinte organizzazioni criminali dedite al traffico di decine di chili di cocaina, con canali di approvvigionamento dalla Calabria. Altri 8 indagati, non raggiunti da misura cautelare, saranno sottoposti a interrogatorio preventivo.

Sequestrata una villa a San Giovanni Galermo

Nel corso dell’operazione è stato eseguito anche il sequestro preventivo di una villa con piscina a San Giovanni Galermo, descritta nel comunicato come lussuosa e ritenuta riconducibile al capo di uno dei due gruppi.

Coinvolti anche minorenni

Tra le persone che secondo l’accusa si occupavano delle vendite e delle consegne a domicilio dello stupefacente ci sarebbero anche dei giovanissimi, compreso un minore d’età. Nei suoi confronti, su richiesta della Procura della Repubblica per i Minorenni, è stata disposta la misura cautelare del collocamento presso un Istituto Penale per i Minorenni (IPM).

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.