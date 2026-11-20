Corteo da piazza Roma a piazza Manganelli, interventi di De Caudo e Mannino. Divieti di transito e sosta sul percorso dalle prime ore del mattino.

Catania aderisce allo sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil per l’intera giornata lavorativa. Il concentramento è fissato alle 9,30 in piazza Roma, punto di partenza del corteo che attraverserà via Etnea e i Quattro Canti prima di concludersi in piazza Manganelli con gli interventi dal palco.

Parleranno il segretario generale della Camera del Lavoro di Catania, Carmelo De Caudo, insieme a lavoratrici, lavoratori, pensionati e studenti. Le conclusioni sono affidate al segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino.

Il percorso del corteo e i divieti di transito

Per garantire lo svolgimento della manifestazione, il Comune di Catania ha disposto con un’ordinanza della Polizia Municipale una serie di provvedimenti temporanei alla circolazione. Dalle 8,30 alle 13,30, e comunque fino al termine delle esigenze legate al corteo, scatta il divieto di transito per tutti i veicoli, con l’eccezione dei mezzi delle forze dell’ordine, di quelli di soccorso in emergenza e dei mezzi dell’organizzazione.

Il divieto riguarda piazza Roma, carreggiata sud, viale Regina Margherita e via Etnea nel tratto tra viale Regina Margherita e via Antonino di Sangiuliano. Coinvolge anche piazza Stesicoro, carreggiata centrale, via Antonino di Sangiuliano da via Alessandro Manzoni a via Giuseppe Terranova, piazza Antonino Gandolfo, carreggiata centrale, via Francesco Crispi da via Antonino di Sangiuliano a piazza Giovanni Falcone, e la stessa piazza Giovanni Falcone.

Le aree con divieto di sosta

Il divieto di sosta con rimozione forzata è in vigore dalle 22 di ieri sera fino alle 16 di oggi nelle aree dove la sosta è normalmente consentita: via Antonino di Sangiuliano nel tratto da via Etnea a via Francesco Crispi, piazza Manganelli, piazza Antonino Gandolfo carreggiata centrale, e via Francesco Crispi tra via Antonino di Sangiuliano e piazza Giovanni Falcone.

L’invito del Comune agli automobilisti

Con una nota diffusa ieri mattina, l’amministrazione comunale invita «gli automobilisti a programmare per tempo gli spostamenti, tenendo conto delle limitazioni previste e utilizzando, ove possibile, percorsi alternativi per evitare disagi alla circolazione».