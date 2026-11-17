La Polizia di Stato di Catania ha eseguito dalle prime ore di oggi un’ordinanza di misure cautelari personali disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di 9 persone, otto delle quali destinatarie di custodia in carcere e una di arresti domiciliari. Il provvedimento, emesso su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, è il risultato di un’operazione antidroga a Catania che ha coinvolto due organizzazioni dedite, secondo l’accusa, al traffico di cocaina per svariate decine di chili tra il capoluogo e la provincia.

Altre otto persone, indagate a vario titolo per acquisto e detenzione di cocaina ai fini di spaccio, saranno sottoposte a interrogatorio preventivo nei prossimi giorni, sempre su richiesta della Procura. Contestualmente è stata eseguita anche una misura di collocamento in un Istituto Penale per i Minorenni, disposta dal GIP del Tribunale per i Minorenni su richiesta della Procura minorile, nei confronti di un indagato minore d’età coinvolto nella stessa indagine.

Le indagini e i due gruppi criminali

Le indagini sono state condotte nel corso del 2024 dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania, con presidi tecnici e attività sul campo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, e salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, sarebbero emersi due gruppi distinti e un canale di approvvigionamento stabile con la Calabria.

Il primo sodalizio sarebbe stato guidato da un uomo di 38 anni, descritto dagli inquirenti con un «profilo riservato», che secondo l’ipotesi accusatoria avrebbe controllato il mercato locale puntando sulla «convenienza economica» più che sull’imposizione violenta, piazzando lo stupefacente anche nelle province di Siracusa, Caltanissetta e Agrigento, in particolare a Canicattì. I carichi sarebbero arrivati dalla Calabria tramite un corriere di 52 anni, con consegne notturne in un’area di servizio della Tangenziale Ovest e, in un caso, all’interno dell’Interporto nella zona industriale.

Nelle intercettazioni i complici avrebbero definito il capo del gruppo «un mostro» del narcotraffico per la capacità di pianificare ogni fase come una catena di montaggio. Lo stoccaggio e il confezionamento sarebbero avvenuti in tre immobili: un’abitazione in viale Bummacaro, a Librino, gestita da un complice di 33 anni; un garage in via Cronato, nel quartiere Borgo-Sanzio, usato come deposito; un immobile in via Grotte Bianche, nel centro storico, destinato alla distribuzione cittadina.

Un uomo di 53 anni avrebbe gestito i viaggi fuori provincia per i clienti di Siracusa, Mascali, Caltanissetta e Canicattì, lamentandosi nei dialoghi intercettati dei turni di lavoro. Le consegne all’interno di Catania sarebbero state affidate a un sessantenne. Per indicare la cocaina i trafficanti avrebbero usato termini come «coca», «palline», «boliviana», «colombiana» o «quella che brucia il naso».

I prezzi e i canali di rifornimento

Dalle conversazioni intercettate emergono dettagli sulle fluttuazioni dei prezzi. Fino a un mese prima di un incontro tra gli indagati, la cocaina sarebbe stata acquistata a 30.000 euro al chilo: l’aumento successivo sarebbe stato indicato dagli stessi indagati come conseguenza dei sequestri di droga nel porto di Gioia Tauro, in Calabria.

Durante un confronto sulla qualità della merce, mentre alcuni interlocutori campani avrebbero caldeggiato i canali di Spagna e Olanda rispetto a quello calabrese, tutti avrebbero concordato che la varietà «boliviana» restasse la migliore. Gli indagati avrebbero discusso anche dell’ascesa dei gruppi albanesi, descritti come capaci di imporsi grazie all’efficienza nelle consegne nonostante vendessero «roba brutta», ricordando che in passato «la mafia tagliava le mani» agli albanesi per bloccarne l’espansione.

Il secondo gruppo, a Campo di Mare

Lo stop alle vendite imposto dall’indagine in corso avrebbe spinto un uomo di 32 anni, fino ad allora semplice acquirente del gruppo principale, a proporre un accordo al broker sessantenne per rilevarne i contatti commerciali. Da qui l’indagine ha isolato una seconda associazione, operante nel villaggio Campo di Mare, con base in un appartamento tra via Musino e via Mendotto e una roulotte parcheggiata in un terreno incolto usata come deposito.

La piazza di spaccio avrebbe funzionato 24 ore su 24, vendendo cocaina, crack, marijuana e hashish indicati in codice come «cruda e cotta» o «verde e bianca». Cinque persone sarebbero state addette alle vendite e alle consegne a domicilio, tra cui due giovanissimi e un minorenne, quest’ultimo con un procedimento separato davanti al Tribunale per i Minorenni che ha disposto il collocamento in istituto penale minorile. Secondo la ricostruzione, il minore sarebbe stato incaricato di presidiare l’area giorno e notte recuperando le dosi nascoste tra i muri e la roulotte.

Il 22 maggio 2024 la Polizia di Stato ha eseguito un blitz a Campo di Mare, sequestrando marijuana, cocaina, crack e materiale per il confezionamento delle dosi. La piazza di spaccio sarebbe rimasta chiusa solo per poche ore: il giorno dopo l’attività sarebbe ripresa, e l’arrivo di una nuova fornitura avrebbe permesso al capo del gruppo, secondo l’accusa, di rallegrarsi per essere riuscito a far «funzionare tutto».

La villa sequestrata a San Giovanni Galermo

La Procura di Catania ha chiesto e ottenuto dal GIP il sequestro preventivo di un immobile nel quartiere San Giovanni Galermo, attribuito al presunto capo del primo sodalizio. L’immobile era stato acquistato nel 2021 per 100.000 euro e trasformato, secondo quanto riferito dagli inquirenti, in una villa con piscina attraverso lavori di ristrutturazione costati un milione e mezzo di euro, somma commentata dai complici nelle intercettazioni. Gli investigatori ritengono la cifra sproporzionata rispetto alla capacità economica ufficiale dell’indagato e riconducibile al reimpiego dei proventi del traffico di cocaina.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.