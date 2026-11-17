I sindacati hanno lasciato il tavolo della trattativa con Pfizer sugli esuberi nello stabilimento di Catania. È successo questa sera nella sede di Confindustria Catania, al termine dell’ennesimo incontro della procedura avviata dall’azienda il 2 luglio 2026 ai sensi della legge 234/2021, che prevede 330 esuberi nello stabilimento etneo.

Ad alzarsi dal tavolo sono state Filctem CGIL (Gerry Magno), Femca CISL (Stefano Costa e Stefano Trimboli), Uiltec UIL (Alfio Avellino), UGL Chimici (Carmelo Giuffrida) e Fialc CISAL (Giuseppe La Mendola, Salvo Lo Bianco e Gaetano Aiello), insieme alla RSU di sito presente al completo. Secondo quanto riferito nel comunicato unitario, le sigle hanno comunicato all’azienda che a queste condizioni non intendono più trattare.

I punti ancora aperti

Da oltre quattro mesi, secondo i sindacati, Pfizer ripropone misure di mitigazione senza un sostegno economico adeguato per accompagnare l’uscita dei lavoratori. Sull’isopensione è stata raggiunta un’intesa di massima. Restano insufficienti, scrivono le organizzazioni sindacali, le proposte su incentivo all’esodo, mobilità interna al gruppo Pfizer e ricollocazione esterna.

Il comunicato cita come esempio il trasferimento verso lo stabilimento di Ascoli Piceno: gli incentivi offerti oggi sarebbero fermi a quelli della vertenza del 2022, senza tenere conto dei cambiamenti nel costo della vita e nella situazione delle famiglie. I sindacati ricordano che le misure contestate sono state indicate dalla stessa Pfizer nella lettera di mitigazione prevista dalla legge 234, e non richieste sindacali. Per questo, in maniera unitaria, le sigle dicono che non firmeranno alcun accordo che non migliori ogni punto di quella lettera.

La scadenza del 30 novembre

Le organizzazioni sindacali definiscono grave e irresponsabile il fatto che l’azienda stia prolungando il confronto fino al 30 novembre, data entro cui scade il termine per accedere all’isopensione. Superata quella data, i lavoratori rischierebbero di perdere la possibilità di andare in pensione con un anticipo da 4 a 7 anni. La procedura si chiude il 9 dicembre: senza un accordo entro quella data si arriverebbe a un verbale di esito negativo, responsabilità che secondo i sindacati ricadrebbe su Pfizer.

Assemblea il 19 novembre e richiesta al Ministero

Le organizzazioni sindacali terranno un’assemblea in azienda giovedì 19 novembre, per spiegare ai lavoratori quanto accaduto e decidere insieme a loro le iniziative di mobilitazione e la piattaforma di lotta. Nello stesso comunicato annunciano di voler chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di convocare le parti con urgenza.

L’appello sulle voci di cessione

Le sigle sindacali chiedono inoltre massimo senso di responsabilità sulle notizie circolate sulla possibile cessione del sito, sostenendo che operazioni di questo tipo richiedono riservatezza e rispetto dei passaggi istituzionali. Secondo il comunicato, diffondere tra i lavoratori aspettative che potrebbero non realizzarsi espone le famiglie a illusioni e incertezze e rischia di indebolire la tutela di chi è oggi dichiarato in esubero. Le organizzazioni sindacali chiedono che ogni informazione sul futuro dello stabilimento arrivi nelle sedi istituzionali, con dati certi e interlocutori chiari.