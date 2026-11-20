Si è chiusa a Catania la terza edizione di Sicilia Game Expo, tre giorni tra fumetti, videogiochi e cultura pop con ospiti internazionali

Si è chiusa con tre giornate di attività la terza edizione di Sicilia Game Expo, la manifestazione dedicata a fumetti, videogiochi, giochi da tavolo e cultura pop. L’evento, quest’anno esteso per la prima volta a tre giorni, ha visto crescere la partecipazione di pubblico ed espositori rispetto alle edizioni precedenti, secondo quanto riferito dagli organizzatori.

«L’edizione 2026 ha segnato un ulteriore passo avanti sotto diversi aspetti, dalla partecipazione del pubblico al numero degli espositori, dalla durata della manifestazione, quest’anno estesa a tre giornate, fino alla qualità e alla varietà degli ospiti e delle attività proposte», dicono Gaetano Puleo e David Rizzotti, organizzatori della manifestazione. «Una crescita che ha coinvolto ogni area della fiera, trasformando Sicilia Game Expo in un grande spazio di incontro, scoperta e condivisione, capace di coinvolgere appassionati di ogni età, ma anche tante famiglie».

I padiglioni Comics e Games

La fiera si è sviluppata attorno a due padiglioni, Comics e Games, con un programma di attività in gran parte gratuite per i visitatori. Tra gli ospiti più attesi, I Cavalieri del Re, tornati in Sicilia dopo quarant’anni e per la prima volta a Catania, protagonisti di un incontro con il pubblico. Presente anche Pietro Ubaldi, doppiatore di personaggi come Doraemon e SpongeBob.

Nell’Artist Alley sono intervenuti gli illustratori internazionali Larry Houston e Greg Staples. Per il settore videogiochi, spazio a Chris Darril, autore del videogioco Bye Sweet Carole, a cui è stata dedicata una mostra immersiva che includeva alcuni dei riconoscimenti ottenuti dal titolo, oltre trenta secondo quanto riferito dagli organizzatori. Presente anche Christian Divine, sceneggiatore statunitense di videogiochi come Life is Strange e Pragmata, a cui gli illustratori dell’Artist Alley hanno dedicato un tributo con una serie di disegni. Durante la manifestazione è stata annunciata in anteprima nazionale una collaborazione tra Divine e Darril su un nuovo progetto comune.

Pokémon, Star Wars e cultura giapponese

Tra le aree più frequentate, quella dedicata alle carte collezionabili Pokémon, con sessioni di apertura di bustine condotte dai creator Ale Postaggio, Nicho Gambaru e Nick Mantovan. Per la prima volta in Sicilia erano presenti insieme diverse associazioni dedicate a Star Wars, con costumi e attività a tema.

Novità dell’edizione anche Asian Soul, l’area dedicata alla cultura giapponese e al cosplay, che ha ospitato la Sala Fandom con i creator Lo Scribacchino e Bellafaccia.

Le tre mostre e l’ingresso di università e accademia

Accanto alla mostra su Bye Sweet Carole, la fiera ha ospitato la prima mostra interamente al femminile dedicata a Nathan Never, curata dalle artiste Lucilla Stellato e Val Romeo, e il tributo a Christian Divine con illustrazioni ispirate a Life is Strange e Pragmata.

Per la prima volta Sicilia Game Expo ha accolto la partecipazione dell’Università, attraverso l’area di Chimica, e dell’Accademia di Belle Arti.