Sono venti i silos abbattuti al porto di Catania, su un totale di 26 strutture che per decenni hanno segnato lo skyline dello scalo. I restanti sei verranno demoliti entro Natale, completando un intervento che cambia il rapporto visivo tra il porto e la città. Una parte di quei manufatti, secondo quanto riferito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, potrebbe non sparire del tutto: alcuni frammenti verranno trasformati in opere d’arte da ricollocare negli spazi del porto.

Cosa resta dei vecchi silos

Le strutture metalliche, visibili dal mare e da via Tempio, erano diventate un elemento riconoscibile del paesaggio catanese. Alcune erano decorate da murales, e l’ente portuale sta lavorando a un progetto per recuperarne porzioni insieme a parti delle superfici dipinte, da ricollocare in altri punti dell’area portuale.

«La demolizione è stata fatta per coniugare un migliore sfruttamento delle aree portuali ai fini commerciali con un aspetto ambientale fondamentale perché la vista del mare, prima impedita dalle possenti strutture, aumenterà in modo importante», spiega il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina. «L’idea è che una parte della loro storia possa comunque rimanere nel porto. Stiamo valutando diverse possibilità per salvaguardare alcune parti che diventeranno elementi artistici. Potrebbero essere collocate nelle rotonde, in altre aree del porto oppure, in parte, integrate nella nuova configurazione della diga foranea, così da essere visibili anche dai passeggeri delle navi da crociera».

I vincoli tecnici della demolizione

Il progetto, ancora in fase di studio, deve confrontarsi con la complessità delle operazioni di smontaggio. Le lamiere vengono tagliate con attrezzature da cantiere, non con strumenti di precisione, e durante le lavorazioni alcune porzioni potrebbero deformarsi o danneggiarsi.

«Molto dipenderà da ciò che riusciremo effettivamente a recuperare e dalla qualità dei tagli», aggiunge Di Sarcina. «Non possiamo sapere oggi quale sarà il risultato definitivo. I nostri tecnici seguiranno le operazioni per cercare di preservare il più possibile le parti che potranno essere riutilizzate. Qualcosa inevitabilmente andrà perso, ma l’obiettivo è salvare quanto più possibile».

Il destino dei frammenti recuperati

«È un’idea che stiamo portando avanti con convinzione», conclude Di Sarcina, «perché crediamo che la trasformazione del porto non debba significare necessariamente cancellare ogni traccia del suo passato. Possiamo demolire i silos e contemporaneamente conservarne alcuni frammenti, trasformandoli in qualcosa di nuovo. È il modo migliore per accompagnare la storia di Catania verso il futuro».

Con la conclusione della demolizione, prevista entro fine anno, si chiude una fase della storia dello scalo etneo. Alcuni colori e frammenti dei vecchi silos potrebbero però tornare visibili proprio nel porto che sta prendendo forma.