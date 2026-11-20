NXP ha presentato nuovi spazi nella sede di Sant’Agata Li Battiati, di fronte agli uffici già esistenti negli edifici che furono casa di Ettore Majorana. L’azienda, che nel 2022 aveva assunto 54 ingegneri attraverso selezioni basate sul merito, conta oggi circa 130 dipendenti.

Alla presentazione informale dei locali ha partecipato Marco Bulgheroni, CTO di Electrolux, azienda legata a NXP da una collaborazione decennale. Presenti anche il country manager Gianfranco Cardamone, il program manager Gianleonardo Grasso, Antonio Schilirò e Daniele Mangano per NXP, il sindaco Marco Rubino e il comandante della Polizia locale Vincenzo Gullo.

Le parole del sindaco

«Battiati ha saputo costruire una forte attrattività. Le aziende scelgono di investire qui perché trovano servizi, competenze e visione», ha detto Rubino. Il sindaco ha collegato la crescita dell’azienda alle assunzioni fatte anche dal Comune: «La crescita di NXP ne è una testimonianza concreta. Le assunzioni premiano l’altissima professionalità di chi lavora in questa realtà e dà valore all’intero territorio, e a queste si affiancano le assunzioni realizzate dal Comune: abbiamo investito sulle persone e sul rafforzamento dei servizi. Un Comune che funziona rende il territorio più attrattivo, le imprese investono, creano occupazione e la qualità della vita cresce insieme alle opportunità».

Master school e Academy

Fin dall’insediamento della multinazionale olandese a Sant’Agata Li Battiati, la collaborazione con l’amministrazione comunale ha accompagnato iniziative che legano formazione e sviluppo del territorio. La master school viene promossa con il sostegno del Comune, e il Polo culturale accoglie anche le famiglie degli studenti selezionati, coinvolgendole nella conoscenza del territorio e nel percorso dei ragazzi.

«Con l’amministrazione di Battiati abbiamo un rapporto eccezionale e condividiamo iniziative di alto profilo come l’Academy e la master school. Portare queste attività nella comunità ha un impatto sociale importante», ha detto Cardamone.

Il legame con l’Università di Catania

Attraverso la NXP Summer Camp School, gli studenti delle scuole superiori si avvicinano alla microelettronica prima della scelta universitaria. L’obiettivo, spiega Grasso, è anche «non disperdere le nostre più brillanti intelligenze»: secondo il program manager, la collaborazione fra scuola, ateneo, impresa e Comune dà continuità a questo percorso, dalla scoperta delle attitudini personali alla possibilità di un’occupazione qualificata nel territorio.

Lo stesso metodo guida anche le relazioni industriali dell’azienda. Lo ha ricordato Cardamone: «L’innovazione non si fa da soli».