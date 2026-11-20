Un uomo originario di Catania ma residente ad Augusta, in provincia di Siracusa, è stato arrestato in flagranza dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania con circa 15 chilogrammi di cocaina nascosti in un’abitazione non di sua proprietà ma, secondo quanto ricostruito dai militari, nella sua disponibilità. Il sequestro di cocaina ad Augusta è avvenuto in contrada Costa Saracena, nella zona di Castelluccio.

Secondo la ricostruzione fornita dalla Guardia di Finanza, i militari sono stati insospettiti dall’atteggiamento circospetto dell’uomo e hanno deciso di procedere a una perquisizione. All’interno dell’abitazione sono stati trovati 13 panetti di una sostanza bianca che il narcotest ha identificato come cocaina, per un peso complessivo di circa 15 chili.

Il sequestro e l’arresto

I finanzieri hanno sequestrato lo stupefacente e hanno arrestato l’uomo per detenzione di sostanze stupefacenti, reato aggravato secondo l’accusa dall’ingente quantitativo. Il Tribunale di Siracusa, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato sia il sequestro sia l’arresto, disponendo che l’indagato venga condotto nella Casa Circondariale di Catania, Piazza Lanza.

Il valore della droga sequestrata

Secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, i 15 chili di cocaina sarebbero equivalenti a circa 13-15.000 dosi. Se immessa sul mercato al dettaglio nelle piazze di spaccio locali, la sostanza avrebbe potuto fruttare proventi illeciti per oltre un milione di euro.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.