Due premi all’Innovation Week di Palermo e i numeri Svimez sulle partenze dei laureati. Cosa ha messo la Regione, e cosa manca ancora perche un’impresa nata in Sicilia resti in Sicilia.

Sabrina Maniscalco ha preso un aereo da Milano per venire a Palermo a ritirare un premio. Potrebbe averlo fatto spedire. Ha una scaleup con sedi a Helsinki, Londra e Dublino, trentasei milioni raccolti e un lavoro sulla simulazione quantistica dei farmaci che ha battuto Harvard, Cambridge, Stanford e il MIT in un bando della Wellcome Leap. Invece è salita sul palco dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva e ha detto una cosa semplice, che è onorata perché è siciliana.

Quella frase vale più del premio.

Due nomi, un mestiere

L’Innovation Week si è chiusa il 20 novembre con due riconoscimenti. Il Premio Innovation Island è andato a Kazaam Lab, spin-off dell’Università di Palermo guidato da Simona Ester Rombo, docente di Matematica e Informatica, che usa l’intelligenza artificiale per individuare i pazienti giusti nelle sperimentazioni cliniche sull’Alzheimer. A Maniscalco e alla sua Algorithmiq il titolo di innovatore dell’anno.

Sono due storie diverse. Rombo costruisce dentro l’università di Palermo. Maniscalco è andata via, ha lasciato una cattedra a Helsinki e ora riporta pezzi di azienda in Italia. Insieme dicono che la materia prima qui non manca. In Sicilia ci sono 665 startup innovative, il 5,8 per cento del totale nazionale, quinto posto tra le regioni, e negli atenei dell’isola sono iscritti 117.489 ragazzi.

Il problema comincia dopo la laurea.

Quello che ho visto in sala

Ero sul posto, e la cosa che mi resta più dei premi è il pubblico. Centinaia di ragazzi alla giornata conclusiva, rimasti fino all’ultimo intervento, e non per dovere di presenza. Molti con il portatile aperto, altri con il taccuino che si riempiva mentre parlavano i relatori.

Negli occhi avevano una cosa precisa. La voglia di acquisire competenze e di provare a fare quello che gli altri non fanno. Chi crede davvero a questi appuntamenti si riconosce, perché ascolta invece di aspettare il proprio turno di parola. Quella è la materia prima, e non la misura nessun rapporto.

Il numero che nessuno vuole leggere

Il rapporto Svimez presentato il 10 novembre alla Camera dice che tra il 2021 e il 2025 il Mezzogiorno ha perso circa 154 mila giovani tra i 25 e i 34 anni negli scambi con il Centro-Nord. Gli arrivi dall’estero non compensano, e il bilancio migratorio di quella fascia d’età resta negativo per 84 mila persone.

Dentro quel flusso è cambiata la qualità delle partenze. Nel 2005 i laureati erano meno di un quarto di chi andava verso il Centro-Nord, nel 2025 sono il 54 per cento. E nello stesso anno, a circa 20 mila partenze di laureati meridionali tra i 25 e i 34 anni verso il Centro-Nord o l’estero corrispondono appena 7 mila arrivi. Tre che escono, uno che entra.

La ragione sta in una riga della busta paga. A cinque anni dalla laurea un giovane guadagna 1.748 euro netti al mese nel Mezzogiorno e 1.780 nel Centro-Nord, contro i 2.850 della media europea. Il divario interno all’Italia conta meno di quello che separa l’Italia dall’Europa, e nel frattempo al Sud le retribuzioni reali sono scese del 9,9 per cento tra il 2021 e il 2026.

Poi c’è il conto. Dal 2000 al 2024 il saldo netto di laureati che hanno lasciato il Mezzogiorno per il Centro-Nord supera le 385 mila unità, con un costo formativo stimato attorno ai 117 miliardi, quasi cinque miliardi l’anno. Li formiamo noi e li usa qualcun altro.

Un segnale buono però c’è. Nel triennio 2023-2025 i trasferimenti di laureati verso il Centro-Nord sono scesi da 43 mila a 34 mila. Significa che l’emorragia si può rallentare, e che non è un destino.

Quello che la Regione ha messo sul tavolo

Qui va riconosciuto un cambio di passo. La Regione ha avviato il programma Open Innovation da 9,5 milioni di euro distribuiti su 16 poli territoriali, che serve a mettere nella stessa stanza ricerca, imprese e investitori. E consegnando il premio, Renato Schifani ha annunciato una misura da 6 milioni attraverso l’Irfis, con prestiti fino a 10 mila euro per gli studenti delle università siciliane.

Sono soldi che arrivano nel punto giusto. Un ragazzo che a ventidue anni deve scegliere tra un master e uno stipendio non ragiona in astratto, ragiona su quanto ha in tasca a settembre. Dieci mila euro possono essere la differenza tra restare e partire. Lo dico senza fare sconti a nessuno, perché per anni da quel fronte sono arrivati soprattutto annunci.

Dove siamo ancora scoperti

Resta però un dettaglio che il palco non racconta. Il quartier generale di Algorithmiq è a Milano, non a Palermo, e ci è arrivato grazie a United Ventures e Cassa Depositi e Prestiti. La ricerca che ha battuto il MIT è nata a Helsinki. Noi, per adesso, le consegniamo una targa.

Un’azienda si ferma dove trova capitale di rischio, fornitori, uffici e qualcuno che le compri il prodotto. Quella parte della catena da noi è ancora corta, e finché resta corta il percorso naturale di un’idea siciliana sarà nascere qui e crescere altrove.

Chi lo ha già fatto

Per questo la figura che tiene insieme tutta la settimana è quella di chi l’ha organizzata. Biagio Semilia è stato tra i primi in Italia a capire che l’informazione si sarebbe spostata online, in anni in cui dirlo ad alta voce era un buon modo per sentirsi dare dell’ingenuo. Ha fondato alcuni dei giornali digitali siciliani di maggior successo. Dal 2024 guida la Federazione Editori Digitali.

Di questo mestiere so qualcosa, e posso dire che quando lui cominciava non esisteva nessun polo dell’innovazione, nessun bando regionale, nessuna parola come ecosistema. Esisteva un’intuizione e la disciplina di restare. Oggi quell’imprenditore mette una fondazione al servizio di ragazzi che partono da un punto migliore del suo.

Vale più di qualunque convegno sul capitale umano. Perché dimostra la cosa che in Sicilia si fa più fatica a credere, cioè che un’azienda innovativa può nascere qui, crescere qui e diventare un riferimento nazionale senza traslocare.

La domanda da farsi ogni volta

A tutti interessa una sola misura. Non quanti premi consegniamo, ma quante delle sei startup che hanno fatto il loro pitch avranno sede legale in Sicilia e dipendenti assunti qui fra cinque anni. Kazaam Lab parte da un’università palermitana e ha tutte le ragioni per restare.

Se resta, e se nel frattempo accanto ai 9,5 milioni dei poli e ai 6 dei prestiti qualcuno avrà messo capitali privati, allora questa settimana sarà stata un inizio. Altrimenti avremo imparato di nuovo a battere le mani ai nostri figli mentre salgono su un aereo.