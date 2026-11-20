Corteo da Piazza Roma a Piazza Manganelli: lavoratori, studenti e pensionati in piazza per salari, sanità e diritti

Ventimila persone hanno sfilato per le strade di Catania per lo sciopero generale proclamato dalla CGIL. Il corteo è partito da Piazza Roma, ha attraversato via Etnea ed è arrivato a Piazza Manganelli, dove si è tenuto il comizio conclusivo.

Al corteo hanno preso parte lavoratori della sanità, della scuola, del pubblico impiego, dell’industria e del commercio, insieme a pensionati e a un folto gruppo di studenti delle scuole superiori e dell’università, con la Rete degli Studenti Medi e l’UDU. Tra le aziende presenti, i lavoratori della Pfizer, coinvolti in una vertenza che conta 330 esuberi solo a Catania. Hanno aderito anche Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico e Giovani Democratici, l’Udi, comitati di solidarietà con la Palestina, l’Anpi e centri antiviolenza.

Le richieste: salari, lavoro stabile, sanità pubblica

La manifestazione ha messo al centro le condizioni del territorio catanese, segnato da precarietà, salari bassi e dall’emigrazione di giovani verso altre regioni. Tra gli slogan più gridati dagli studenti, «Abbiamo il diritto di restare».

Carmelo De Caudo, segretario generale della CGIL di Catania, è intervenuto dal palco: «Oggi da Catania arriva un messaggio forte e chiaro, così non si può più andare avanti!». De Caudo ha parlato di un Paese «in cui si lavora e si rimane poveri», dove «i salari non bastano, le pensioni perdono valore, la sanità pubblica arretra e i giovani sono costretti a partire per costruirsi un futuro».

Il riferimento alle morti sul lavoro

Il segretario della CGIL di Catania ha dedicato un passaggio alle recenti morti sul lavoro in città: «Non possiamo accettare che si continui a morire di lavoro. La sicurezza non è un costo da tagliare. È un diritto che deve essere garantito a tutti, senza eccezioni».

De Caudo ha poi collegato il tema a una richiesta di riforma fiscale: «Serve una riforma fiscale davvero progressiva. Serve chiedere un contributo maggiore a chi possiede grandi patrimoni e grandi ricchezze». E sulla sanità: «A Catania sappiamo cosa significa aspettare mesi per una visita, rinunciare a curarsi o essere costretti a pagare privatamente prestazioni che dovrebbero essere garantite dal servizio sanitario nazionale».

Gli interventi dal palco

Al comizio si sono alternati Alfio Raciti della FP CGIL dell’ospedale Garibaldi, Alfio Petralia, pensionato dello SPI CGIL, Alessandro Marletta della Rete degli Studenti Medi e Alessia D’Anna dell’UDU, prima della chiusura affidata ad Alfio Mannino, segretario generale della CGIL Sicilia. Mannino ha attaccato le politiche del Governo nazionale e della Regione: «Non siamo la periferia rassegnata di un Paese in crisi, ma il luogo in cui le storture del modello economico nazionale si scaricano con la forza più devastante, ed è proprio da qui che deve partire la riscossa».

Per Mannino, «la legge di bilancio è solo l’ultimo atto di una politica economica del governo nazionale che rischia di aggravare le disuguaglianze e penalizzare ulteriormente il Mezzogiorno e la Sicilia».

Le adesioni nelle aziende

Nelle prime rilevazioni diffuse, allo stabilimento STMicroelectronics hanno scioperato 1.500 lavoratori su 5.300 dipendenti nel primo turno, il 28,30%. Alle Acciaierie di Sicilia l’adesione è salita all’82,35%, con 140 lavoratori su 170. Alla Leonardo hanno incrociato le braccia 85 dipendenti su 150, il 56,67%.

Alla Technoprobe l’adesione è stata del 33,33% (20 su 60 dipendenti), alla Kone del 50% (10 su 20) e alla Otis del 40% (8 su 20). Alla Conmar hanno scioperato 30 lavoratori su 100, il 30%. Si aggiungono le 22 strutture ricettive degli Albergatori Uniti Randazzesi, che hanno chiuso i sistemi di prenotazione per la giornata, garantendo comunque i soggiorni già confermati.