Due giovani della provincia di Foggia, un 29enne e un 22enne, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania per una presunta truffa ai danni di una tabaccheria del Catanese. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbero fatto effettuare ricariche su conti di gioco online per 920 euro, promettendo un bonifico bancario istantaneo mai arrivato.

Come sarebbe avvenuta la truffa

La vicenda risale allo scorso ottobre. I due si sono presentati nell’esercizio commerciale chiedendo una prima ricarica da 50 euro su una piattaforma di gioco online, pagata in contanti. Le richieste successive sono state più consistenti: 500 e 950 euro, quest’ultima poi ridotta a 420, da versare tramite il terminale della tabaccheria.

Secondo l’accusa, i due avrebbero proposto di saldare il tutto con un bonifico bancario istantaneo, mostrando all’esercente una disposizione di pagamento presentata come già eseguita. Fidandosi, il commerciante ha effettuato le ricariche per un totale di 920 euro, senza però ricevere alcun accredito sul proprio conto.

Il dettaglio delle ricevute fotografate

Mentre le operazioni erano in corso, uno dei due uomini avrebbe fotografato con il proprio cellulare le ricevute delle ricariche, sulle quali comparivano i codici necessari per utilizzare i crediti di gioco. Accortosi di non aver ricevuto le somme promesse, il titolare della tabaccheria ha provato più volte a contattare i due, chiedendo il pagamento o la restituzione del denaro. Sarebbero seguite telefonate e messaggi con rassicurazioni e rinvii, senza che l’importo venisse mai restituito.

La denuncia e le indagini dei Carabinieri

Il commerciante ha quindi presentato denuncia. I Carabinieri hanno acquisito ricevute delle operazioni, conversazioni, messaggi, comunicazioni relative al presunto bonifico e le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne all’esercizio. L’analisi dei filmati ha permesso di isolare i fotogrammi che ritraevano i due uomini al bancone durante le operazioni.

Gli accertamenti sono proseguiti con richieste di informazioni alla società che gestisce la piattaforma di gioco online, verifiche sui conti coinvolti nelle ricariche, controlli sulle utenze telefoniche usate per i contatti con la vittima e consultazioni delle banche dati. Al termine dell’attività investigativa i militari sono risaliti ai due giovani originari del Foggiano, denunciandoli all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa in concorso.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.