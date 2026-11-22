Un drone amatoriale ha sorvolato l’area degli alloggi del personale Usa, facendo scattare per la prima volta le procedure d’emergenza nella base.

Un drone amatoriale ha sorvolato ieri l’area degli alloggi del personale statunitense della base di Sigonella, facendo scattare le procedure d’emergenza per circa tre ore. È la prima volta che si verifica una violazione dello spazio aereo della base, secondo quanto ricostruito dopo l’episodio.

Il velivolo, quasi certamente pilotato a distanza da un civile, è stato rilevato dai radar alle 17.57. Non si è mai avvicinato alla pista, ma per sicurezza le operazioni di volo sono state sospese e sono stati attivati i sistemi di inibizione elettromagnetica. Nessun aereo è stato dirottato verso altri scali.

Il rientro dell’allarme

Le procedure d’emergenza sono rientrate dopo alcune ore. Alle 22.40 un’aerocisterna americana Boeing KC-135, in arrivo dalla Germania, ha potuto atterrare regolarmente a Sigonella senza dover deviare sullo scalo di Aviano.

Chi indaga

L’episodio è stato reso noto inizialmente sui social da un account specializzato in tracciamenti militari. Ora sull’accaduto indagano i carabinieri di stanza nella base, che ricade sotto giurisdizione italiana. Gli investigatori stanno valutando se si sia trattato di imprudenza da parte del pilota o di una perdita di controllo del dispositivo.