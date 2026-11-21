Fleres e Troina presentano il loro saggio con il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia Concetto Mannisi. Intelligenza artificiale, querele temerarie e il nodo del possesso.

Guglielmo Troina ha chiesto ventisei secondi e ha letto un comunicato stampa. Un bonus digitale da 250 euro del Comune per i ragazzi tra i 18 e i 30 anni, da spendere in libri e abbonamenti ai giornali, la frase del sindaco in conferenza stampa, un dato Istat a chiudere. Trenta righe pulite, il genere di breve che qualsiasi giornale pubblicherebbe.

Era falso dalla prima all’ultima parola. Il bonus non esiste, la conferenza stampa non c’è stata, quel dato Istat nessuno l’ha mai pubblicato. L’aveva scritto una macchina in pochi secondi. In sala nessuno ha riso, perché un comunicato così in redazione ci entra.

Il libro

«Quel che resta del giornalista» lo hanno scritto Salvo Fleres e Guglielmo Troina per Algra, con la prefazione di Francesco Pira, e lo hanno presentato questo pomeriggio alla libreria Mondadori Bookstore con Concetto Mannisi, presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Troina lo ha definito un libro che non dà risposte ma pone domande.

Il volume affronta la professione giornalistica per come è oggi. Segnala le trappole che un giornalista incontra nel lavoro e suggerisce gli accorgimenti per rendere l’informazione più chiara e trasparente, mettendo dentro le trasformazioni dell’editoria tra carta e digitale, la precarietà, l’intelligenza artificiale, la crisi di fiducia e il peso dei social network.

I casi

Troina ha raccontato il caso del direttore olandese sospeso a marzo per aver pubblicato citazioni che nessuno aveva pronunciato, raccolte riassumendo rapporti con un chatbot. Poi è venuto fuori il cantante inesistente che su Google si trova senza fatica, perché chi lo ha inventato ha generato anche i siti che ne confermano l’esistenza.

Mannisi ha messo sul tavolo un episodio suo. Per un pezzo di tennis chiese alla macchina chi fosse il siciliano arrivato più in alto nel ranking mondiale e si sentì rispondere un nome che non gli tornava. Scrisse quello che ricordava lui, e anche quello era sbagliato. La risposta giusta gliela diede un collega, che quella partita l’aveva vista.

Non è l’uso, è il possesso

Dagli aneddoti il discorso si è spostato sul nodo indicato come centrale. Da due anni si discute di come si usa l’intelligenza artificiale, se dichiararla, quali mestieri cancellerà. I radiologi un problema già lo hanno. Ma l’uso resta la parte piccola del problema.

La questione vera è chi possiede gli strumenti, e l’Italia e l’Europa non ne possiedono nessuno. Mentre qui si discute di dove collocare i centri di elaborazione dati, Elon Musk ha già deciso di portarli nello spazio, dove l’energia solare non costa niente e il freddo raffredda i server. Gli resta da risolvere la manutenzione, e i razzi che rientrano nella base da cui sono partiti non sono un dettaglio casuale. Restare consumatori significa restare dentro algoritmi ed economie che non si controllano.

La censura ha cambiato metodo

Un tempo si censurava omettendo, non pubblicando, cancellando. Oggi funziona al contrario. Su una notizia scomoda se ne rovesciano altre dieci che dicono il contrario, e il lettore dentro quella poltiglia non distingue più niente. A quel punto si allontana dall’informazione, che è il risultato cercato.

Da qui il consiglio ai giovani che cominciano, e che spesso lo fanno per pochi spiccioli. Mannisi lo lega alla vecchia storia delle scarpe consumate. «Dimenticate i comunicati stampa che vi arrivano, andate in giro, portate informazioni che siano nuove» dice. «Perché nel momento in cui quel tipo di informazione è già passata attraverso l’ufficio stampa, contemporaneamente è finita su cento siti e duecento pagine social, e noi non ce ne facciamo assolutamente nulla.» Un lettore sceglie un giornale per un motivo solo, perché dentro trova l’approfondimento che altrove manca.

L’articolo 19 e la firma

Troina ha spiegato cosa prevede il nuovo Codice deontologico. L’articolo 19 chiede al giornalista di dichiarare sempre l’uso dell’intelligenza artificiale, e su questo è più severo dell’AI Act europeo, che la dichiarazione la pretende quando il contenuto nasce senza intervento umano.

Il comma che pesa è il terzo. Aver usato un chatbot non solleva da nessuna responsabilità deontologica. Davanti al Consiglio di disciplina dell’Ordine o davanti a un giudice non si può attribuire l’errore alla macchina. Chi firma risponde delle fonti e di ogni riga.

Le querele temerarie

Un passaggio è andato sulle querele temerarie. La definizione, è stato detto, non può prescindere da un elemento. Chi querela sa di essere in torto e prova in ogni modo a fermare la penna o il microfono di chi scrive. L’informazione sbagliata va sanzionata, e per quello esistono i tribunali e il Consiglio di disciplina, ma da barricate opposte non si trova nessun punto d’incontro, e questo vale per la sanità e per la scuola quanto per l’informazione.

Quello che resta

Il titolo del libro non è una resa. Quello che resta del giornalista è un giornalista moderno, uno che va, guarda e riferisce con lealtà verso il lettore. Perché il suo datore di lavoro non è l’editore, è chi compra il giornale e chi apre il sito per capire cosa gli accade intorno. Non influencer, che è un mestiere vicino alla propaganda. Non addetti stampa, che rappresentano una parte. Mediatori tra il fatto e il racconto del fatto.