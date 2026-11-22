Un video sull’addestramento GSE dei Carabinieri, le esercitazioni di Guida Sicura in Emergenza svolte sul circuito dell’Etna, ha superato il milione di visualizzazioni in pochi giorni, raccogliendo anche migliaia di interazioni sui social network. A darne notizia è il SIM Carabinieri Sicilia, il sindacato di categoria dell’Arma, che nel titolo del comunicato parla della formazione come del «motore dell’Arma».

Le esercitazioni sul circuito etneo

Le riprese che hanno generato il riscontro sui social ritraggono gli istruttori GSE della Legione Sicilia e della Legione Calabria, impegnati insieme sul circuito dell’Etna. Secondo il SIM Carabinieri, in Sicilia l’addestramento di Guida Sicura in Emergenza è curato dalla Sezione Addestramento dello Stato Maggiore della Legione Carabinieri, ente che ha organizzato la sinergia tra le due Legioni protagoniste del video.

Il ruolo degli istruttori

Il comunicato sindacale si sofferma sul lavoro degli istruttori, descritti come professionisti le cui competenze sarebbero riconosciute anche a livello internazionale. Il SIM Carabinieri Sicilia segnala che molti di loro, oltre all’attività didattica, continuano a prestare servizio sulle strade, nei servizi di ordine pubblico, nei Reggimenti, nei Reparti Operativi e nelle Stazioni.

Il plauso del sindacato

La Segreteria Regionale del SIM Carabinieri Sicilia ha espresso un ringraziamento a tutti gli istruttori dell’Arma, di ogni Reparto e specializzazione sul territorio nazionale. Le attività di Guida Sicura in Emergenza, ricorda il sindacato, sono rivolte sia agli allievi degli istituti di formazione sia al personale già in servizio, per un aggiornamento periodico delle competenze.