Parmigiana, gateau di patate e falso magro alla sbarra all’auditorium di Mascalucia. Medici all’accusa, chef in difesa, e una sentenza che assolve con riserva.

L’imputata è comparsa in aula calda, lucida, con quello strato di basilico che in un processo serio si chiamerebbe tentativo di corruzione della giuria. La parmigiana di melanzane doveva rispondere di eccesso di calorie e grassi saturi. Poi la dietista Noemi Di Natale ha aggiunto le due aggravanti, con la faccia seria di chi legge un capo d’imputazione vero. «Istigazione al bis e diffamazione a danni del parmigiano reggiano e della melanzana».

Al suo fianco, sullo stesso banco, il gateau di patate e il falso magro. Tre pilastri della cucina siciliana chiamati a rispondere delle loro colpe nutrizionali, almeno per una mattina.

È successo stamattina all’auditorium comunale Mauro Corsaro di Mascalucia, con il sindaco Enzo Magra tra il pubblico. A organizzare l’associazione provinciale Cuochi e Pasticceri etnei presieduta da Vincenzo Mannino, con la confraternita dell’Arancinu, la Cna e la Confederazione italiana cuochi e artigiani per l’enogastronomia.

Una corte con qualche problema di imparzialità

A presiedere il collegio è stato chiamato Angelo Caponnetto, ex assessore alla Salute del Comune, che però di mestiere fa il medico. Conflitto d’interessi dichiarato in apertura e archiviato in tre secondi. Il giudice a latere, l’ex ristoratore Antonio Ruberto, non offre garanzie migliori nella direzione opposta. Nell’equilibrio delle parti, è stato spiegato, i due si compensano. Cancelliera la giornalista Carmen Greco.

Per fortuna non siamo in corte d’assise, ha ricordato qualcuno, perché quella si occupa di reati di sangue e qui, per adesso, cibo che ammazza non ce n’è.

A sostenere l’accusa l’endocrinologo Salvatore Mazzarino, il medico di medicina generale Vincenzo Carbonaro e la dietista Noemi Di Natale. In difesa gli chef Gianni Di Gregorio, Calogero Matina e Domenico Privitera.

Il gateau e i suoi tre reati

La requisitoria più brillante è toccata al gateau di patate, e Mazzarino l’ha costruita come un atto d’accusa in piena regola.

Primo capo, associazione a delinquere di stampo calorico. Secondo, traffico illegale di grassi saturi, quelli nascosti nei salumi, nei formaggi e nell’uovo, che la medicina collega alla formazione delle placche nelle arterie e quindi al rischio di infarto e ictus.

Il terzo è il più insidioso, truffa aggravata ai danni della glicemia. Nessuno pensa al gateau come a un dolce, eppure l’amido della patata è zucchero a tutti gli effetti e dopo il pasto la glicemia sale lo stesso. È l’informazione che vale il biglietto, perché chi evita scrupolosamente il dessert e poi si serve due volte di gateau sta facendo un conto sbagliato.

Poi la richiesta di pena, che ha spiazzato la sala. Assoluzione con libertà vigilata, perché quegli ingredienti più che criminali sono complici. Libertà di mangiare, sorvegliando le quantità. È la dose a fare il reato.

La difesa gioca sulla tecnica

Privitera ha preso la parola per i cuochi e, da bravo avvocato, non ha negato l’evidenza. La parmigiana è il piatto che hanno insegnato le nonne ed è «anche un piatto delle feste», ha ammesso, aggiungendo che nella cottura delle melanzane e nell’unto della frittura qualcosa effettivamente non va.

Il terreno scelto dalla difesa è un altro, ed è quello buono. Lo stesso piatto, con lo stesso nome, cambia completamente a seconda di come lo fai. Una parmigiana con le melanzane fritte e affogate nel condimento e una cotta al forno e bilanciata negli ingredienti sono due alimenti diversi. E una frittura fatta bene, con l’olio giusto alla temperatura giusta, non è la stessa cosa di una fatta male.

Poi i cuochi sono andati dove vanno sempre, alle nonne che hanno insegnato il gusto di ogni ingrediente molto prima che qualcuno ne studiasse il profilo nutrizionale. La cucina regionale, è stato ricordato, in Sicilia conta doppio, perché certi piatti della tradizione nei ristoranti ormai non si trovano quasi più.

La sentenza

Caponnetto ha letto il dispositivo e la sala ha smesso di ridere per venti secondi. La corte dichiara assolti la parmigiana, il gateau e il falso magro dall’accusa generica di essere, per loro natura, alimenti da proibire. Raccomanda qualità degli ingredienti, tecniche corrette, equilibrio e moderazione. La seduta è tolta.

Nessuna condanna, ma nemmeno un’assoluzione piena. Il problema non è mai stato il piatto, sono gli ingredienti che ci metti dentro e quante volte torni a servirti.

Pane e olio

Il messaggio più chiaro, però, era arrivato prima dell’udienza. Il pubblico è stato accolto con pane appena sfornato e olio di frantoio. Due ingredienti, nessuna etichetta da decifrare.

Perché il punto è quello. Imparare a riconoscere una materia prima buona e a leggere cosa c’è scritto su una confezione costa molta meno fatica che rinunciare per sempre alla parmigiana.