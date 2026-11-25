Sette persone denunciate all’autorità giudiziaria con contestuale ritiro della patente di guida, e altri 65 illeciti accertati. È il bilancio delle ultime due settimane di controlli della Polizia Locale contro l’abbandono illecito di rifiuti a Catania, reso possibile dalle immagini della videosorveglianza ambientale installata in diversi punti della città.

Come funzionano i controlli

Il lavoro di individuazione dei responsabili passa dalla central room del Comando di Polizia Locale, dove gli operatori analizzano quotidianamente le riprese delle telecamere, ricostruiscono gli episodi e risalgono a chi ha abbandonato i rifiuti, anche quando pensa di agire senza essere visto. Le immagini documentano, tra l’altro, automobilisti e conducenti di altri veicoli che usano i propri mezzi per trasportare e lasciare rifiuti in strada, spesso in zone periferiche o vicino a spazi pubblici.

Un fenomeno che non si ferma

Nonostante le migliaia di contravvenzioni già elevate in città, il sequestro di centinaia di veicoli e le numerose denunce già presentate all’autorità giudiziaria, il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti continua a manifestarsi. Un comportamento che, secondo quanto riferito dal Comune, compromette il decoro urbano e la vivibilità dei quartieri, comporta costi aggiuntivi per la collettività e rende meno efficace il lavoro quotidiano degli operatori impegnati nella pulizia della città.

Le parole del sindaco

Il sindaco Enrico Trantino commenta i numeri diffusi dal Comune. «Non siamo di fronte a semplici gesti di inciviltà, ma a comportamenti consapevoli che danneggiano l’intera comunità e dimostrano assoluta mancanza di rispetto per la città e per i suoi abitanti», dice.

Trantino aggiunge: «I numeri dimostrano che i controlli funzionano e che nessuno può più pensare di utilizzare le strade cittadine come discariche senza essere individuato. Continueremo a investire sulla videosorveglianza e sull’attività della Polizia Locale che ringraziamo per l’attenta azione, perché chi sporca Catania deve sapere che sarà chiamato a risponderne, anche sul piano penale».