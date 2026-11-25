Posti di blocco e pattugliamenti del Commissariato di Caltagirone: due auto sequestrate, una patente ritirata e un segnalato in Prefettura.

Due automobili sequestrate perché senza assicurazione, una patente ritirata e sanzioni per un totale di 8.000 euro. È il bilancio dei controlli straordinari condotti nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato nei territori di Palagonia e Ramacca, coordinati dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone.

Posti di blocco e pattuglie nelle zone di aggregazione

Agli agenti del Commissariato si sono affiancati i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine «Sicilia Orientale». Insieme hanno allestito diversi posti di controllo nei punti di snodo del traffico, lungo le strade di accesso ai due comuni e nelle zone di campagna. Il pattugliamento ha riguardato anche le aree vicine ai luoghi frequentati dai giovani, con l’obiettivo di prevenire lo spaccio di droga e il consumo di alcol tra i minorenni. In questo ambito, una persona è stata segnalata in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Controlli vicino alle attività commerciali

Le verifiche si sono estese anche ai pressi degli esercizi commerciali, per scoraggiare reati contro la persona e contro il patrimonio. Parallelamente, gli agenti hanno vigilato sul rispetto delle norme del Codice della Strada.

Le sanzioni: 8.000 euro di multe

Le violazioni contestate ai conducenti hanno portato a sanzioni per un importo complessivo di 8.000 euro. Due autovetture sono state sequestrate perché prive della copertura assicurativa obbligatoria. Un automobilista è stato sanzionato per guida senza patente, con il fermo amministrativo del veicolo come misura accessoria. È stata inoltre ritirata una patente di guida.

I numeri dell’operazione

Nel complesso sono state identificate 85 persone, 23 delle quali con precedenti di polizia, e sono stati controllati 31 veicoli. Il Commissariato di Caltagirone ha già programmato nuove attività di controllo straordinario in altri comuni del territorio di competenza nei prossimi giorni.