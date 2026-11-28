Sono 6.547 gli annunci di affitto breve attivi a luglio 2026 nell’area metropolitana di Catania, secondo la prima ricerca dell’Ufficio Studi economici e statistici di IS.FO.TER., nato in collaborazione con Confcommercio Catania. La mappa degli affitti brevi a Catania mostra un’offerta che non si concentra sul fronte mare ma nella fascia compresa tra 300 metri e un chilometro dalla costa, mentre a Nicolosi il numero di annunci ogni mille abitanti supera quello della stessa Catania.

I dati sono stati presentati questa mattina nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, nel corso dell’evento che ha inaugurato il nuovo ufficio. A illustrare il progetto, dopo l’introduzione della direttrice generale di Confcommercio Catania Silvia Carrara, sono stati Francesco Trainito, amministratore delegato di IS.FO.TER., Pietro Agen, presidente di Confcommercio Catania, Mariano Bella, direttore dell’Ufficio Studi di Confcommercio nazionale, insieme a Maurizio Caserta e Benedetto Torrisi, rispettivamente presidente e componente del Comitato tecnico scientifico dell’ufficio.

Centro storico e Librino, due città diverse

Il centro storico concentra 584 alloggi per chilometro quadrato, oltre venti volte la media cittadina. A Librino la densità scende a 0,8 alloggi per chilometro quadrato. Il quartiere, però, ospita 50 dei 59 lidi e spiagge della città ed è l’unico quartiere costiero dove la fascia più vicina al mare registra la densità maggiore di annunci, al contrario di quanto avviene nel resto del litorale catanese.

La ricerca, illustrata dal data science manager Valerio Nicosia, segnala anche la sovrapposizione tra alloggi e ristorazione: Centro storico, Borgo-Sanzio e Ognina-Picanello concentrano insieme il 94% degli annunci ricettivi e l’85% di bar e ristoranti cittadini.

Fuori Catania, Acireale e Aci Castello in testa

Al di fuori del capoluogo, Acireale guida la classifica con il 29% degli annunci provinciali. Per densità il primato va ad Aci Castello, con 35,1 annunci per chilometro quadrato. In rapporto alla popolazione residente, invece, è Nicolosi a far segnare il dato più alto dell’area etnea: 16,2 annunci ogni 1.000 abitanti, contro i 15,7 di Catania.

Un ufficio studi in tre fasi

Il nuovo Ufficio Studi economici e statistici (Uses) nasce per dare attuazione agli obiettivi statutari di IS.FO.TER., l’Istituto per la promozione culturale e la formazione professionale del Terziario, in coesione con l’Ufficio Studi di Confcommercio nazionale. La struttura, descritta come permanente, produrrà analisi di dati economici, sociali e territoriali per l’area metropolitana di Catania e per la Sicilia.

Il percorso prevede tre fasi: dall’attuale progetto pilota sul turismo al consolidamento strutturale, fino alla creazione di un hub dati che integri fonti ufficiali come Istat, Eurostat e Banca d’Italia con open data e indagini proprietarie. Un Comitato tecnico scientifico, composto da docenti universitari, ricercatori ed esperti, dovrà validare modelli, report congiunturali e studi d’impatto. L’ufficio seguirà anche l’analisi dei fabbisogni professionali, in linea con la modifica alla legge regionale sulla formazione L.R. 23/2019.

«Con questo nuovo Ufficio Studi vogliamo fare qualcosa di concreto per il nostro territorio» dice Trainito. «Troppo spesso si prendono decisioni senza conoscere fino in fondo la realtà economica che ci circonda. Noi, invece, vogliamo partire dai numeri, dai fatti e dalle esigenze delle imprese, per capire dove stiamo andando e quali opportunità possiamo cogliere». E aggiunge: «L’obiettivo è semplice, offrire a chi deve fare delle scelte strumenti utili per costruire nuove occasioni di crescita e sviluppo».

Il presidente di Confcommercio Catania Pietro Agen commenta così l’avvio del progetto: «Come Sistema Confcommercio non possiamo che essere felici per questa prima ricerca, realizzata grazie anche a docenti universitari, che apre a un mondo nuovo. Lavoriamo per far sì che tutte le future scelte che saranno portate avanti nel territorio catanese e nella Sicilia orientale siano non più orientate da semplici fantasie o istinto ma si basino su fatti concreti, ricerche e approfondimenti».