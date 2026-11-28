Dalle 17 alle 22 di sabato e domenica stop ai veicoli nell’incrocio tra via Etnea e via di Sangiuliano fino a fine festività natalizie.

Da oggi, 28 novembre, e per tutto il periodo delle festività l’incrocio tra via Etnea e via Antonino di Sangiuliano a Catania resta chiuso al traffico veicolare ogni sabato e domenica, dalle 17 alle 22. Il provvedimento dell’Ufficio traffico urbano del Comune di Catania riguarda le giornate del 28 e 29 novembre, poi 5, 6, 8, 12, 13, 19, 20, 25, 26 e 27 dicembre 2026.

La decisione nasce, si legge nella nota diffusa dall’ufficio stampa comunale, dall’alta frequentazione dell’area pedonale di via Etnea nel periodo natalizio: per motivi di sicurezza il transito veicolare viene vietato nell’incrocio, con l’eccezione dei taxi.

Le strade coinvolte

Il divieto di transito si applica a via Antonino di Sangiuliano, nel tratto tra via Alessandro Manzoni e via Etnea, e nel tratto tra via Antonino Mancini e via Etnea. In quest’ultimo tratto restano esclusi dal divieto i residenti diretti al passo carrabile al civico 269, che potranno entrare e uscire solo dal lato est, verso piazza Manganelli.

Chiusa anche via Fragalà, a eccezione dei residenti diretti ai passi carrabili al civico 7 della stessa via e al civico 28 di via Etnea.

Orari legati all’ordine pubblico

Gli orari di chiusura, pur fissati dalle 17 alle 22, potranno variare in base alle esigenze di ordine pubblico gestite dal Comando di Polizia Locale, come precisato nel provvedimento comunale.