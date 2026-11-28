L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania ha un nuovo Consiglio direttivo per il quadriennio 2027-2030. Lo scrutinio, condotto su 4.172 schede, ha assegnato tutti i 15 seggi disponibili ai candidati della lista «Più Ordine».

Il più votato è Antonio Scavone, con 2.037 preferenze. Seguono Bruno Santi Cacopardo (1.951) e Gianluca Galvano (1.924).

I nomi eletti

Il nuovo Consiglio direttivo, in ordine di voti ottenuti, è composto da: Antonio Scavone (2.037), Bruno Santi Cacopardo (1.951), Gianluca Galvano (1.924), Sebastiano Diego Cimino (1.915), Alessandro Belvedere (1.870), Adriana Di Gregorio (1.866), Elisabetta Battaglia (1.852), Vita Antonella Di Stefano (1.840), Ermanno Vitale (1.834) e Antonino Gurgone (1.828).

Completano la squadra Tommaso Piticchio (1.782), Veronica Arcifa (1.775), Antonio Fusco (1.771), Giuseppe Spampinato (1.767) e Giuseppe Antonio Luigi Distefano (1.755).

Le parole del presidente

Il presidente in carica Alfio Saggio, impegnato a Roma per l’Assemblea nazionale ENPAM, ha commentato l’esito del voto. «Sono certo che il nuovo Consiglio direttivo proseguirà il percorso istituzionale con lo stesso rigore, lo stesso fervore e lo stesso spirito di servizio con cui abbiamo lavorato in questi anni», dice Saggio.

Cosa resta da scrutinare

Sono ancora in corso le operazioni di scrutinio per il rinnovo del Collegio dei revisori dei conti, il cui esito sarà reso noto separatamente.