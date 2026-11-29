Uno stipendio non basta, se non si può decidere liberamente come spenderlo. Da questo principio è partito l’incontro «Il mio stipendio, la mia libertà», organizzato dall’Ugl nella sede di Catania, in via Teatro Massimo, per parlare di un fenomeno che riguarda la condizione delle donne e si manifesta spesso senza segni visibili: la violenza economica.

L’iniziativa si è svolta all’indomani della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e ha messo insieme sindacalisti, avvocati e operatrici dei centri antiviolenza. Al centro della giornata la presentazione del «Cedolino della consapevolezza», un progetto ideato da Angelica Ventura, dipendente di Poste Italiane, pensato per aiutare le donne a riconoscere i segnali di un controllo subito sul proprio reddito, sulle spese quotidiane o sulle risorse personali.

Gli interventi sindacali e giuridici

Giovanni Musumeci, segretario Ugl Utl Catania, Carmelo Giuffrida, segretario regionale Ugl Sicilia, e Simone Summa, dell’Ugl Poste, hanno parlato della necessità di non abbassare la guardia su un fenomeno che può togliere alle donne l’autonomia, in particolare nei periodi di difficoltà lavorativa ed economica.

L’avvocato Giusy Fiumanò ha illustrato gli aspetti giuridici della violenza economica, che può tradursi nel controllo dello stipendio, nella limitazione dell’accesso ai conti correnti, nell’indebitamento imposto o nel sabotaggio del percorso lavorativo e formativo, oltre alle tutele previste dall’ordinamento.

Il lavoro dei centri antiviolenza

Vincenza Bifera, responsabile del Centro antiviolenza Artemide, ha raccontato quanto risulti complicato per molte donne lasciare una relazione violenta quando manca una sicurezza economica propria. Grazia Isgrò, responsabile delle Case rifugio Villa Santa Maria degli Angeli, ha invece descritto i percorsi di accoglienza e reinserimento lavorativo, compresi i laboratori artigianali attivati per le donne ospitate.

Durante l’incontro è stato presentato anche «Smart Help», il progetto di Poste Italiane illustrato da Summa, dedicato alla tutela dei dipendenti e alla costruzione di ambienti di lavoro più sicuri. Gli interventi si sono chiusi con Silvana Bruno, presidente del coordinamento donne di Fratelli d’Italia e RSU della provincia regionale di Catania, che ha richiamato l’attenzione sul ruolo delle relazioni e del sostegno reciproco nel contrastare isolamento e dipendenza.

Le parole di Angelica Ventura

A chiudere la giornata è stata la stessa ideatrice del progetto. Angelica Ventura dice: «Avere uno stipendio è indipendenza economica, poterne disporre liberamente è libertà economica».