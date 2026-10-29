Elezioni, De Luca: «Il 9 e 10 maggio l’election day»

Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha indicato una data precisa per le prossime elezioni politiche. Ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, De Luca ha parlato di un election day fissato per domenica 9 e lunedì 10 maggio, frutto a suo dire di un’intesa bipartisan.

«Ve la do per certa, c’è stata un’altra seduta spiritica bipartisan che ha indicato la prima settimana di maggio, domenica 9 e lunedì 10», dice De Luca. «Sono tutti d’accordo, così si può fare l’election day e si superano i quattro anni, sei mesi e un giorno, con relativa pensione per tutti».

Le dimissioni di Meloni a febbraio, secondo De Luca

I conduttori della trasmissione lo hanno incalzato chiedendogli di sbilanciarsi anche su un’altra data, quella delle eventuali dimissioni della presidente del Consiglio: «Visto che dice di sapere con certezza quando ci saranno le elezioni, saprebbe dire anche quando si dimetterebbe la presidente Meloni?». De Luca ha risposto senza esitazioni: «Direi i primi giorni di febbraio, dopo l’approvazione del Milleproroghe».

La convention di Sud chiama Nord a Roma

Mentre De Luca parlava alla radio, a Roma proseguiva la convention nazionale di Sud chiama Nord con i sindaci d’Italia. Tra gli ospiti della giornata precedente, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha parlato di «elementi di convergenza» tra la coalizione di centrodestra e il movimento guidato da De Luca, convergenza che a suo giudizio «apporterà contenuti aggiuntivi».

Attesa per l’intervento di Meloni

Per la giornata in corso, alle 11,15, è annunciato l’intervento della premier Giorgia Meloni alla convention.