Csm, quarto collegio: Monaco Crea tra le candidate più votate

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Redazione 29 Ottobre 2026 - 20:47

La giudice catanese Daniela Monaco Crea, di Unicost, ha raccolto 342 preferenze nel quarto collegio per i togati giudicanti del Csm.

La giudice di Catania Daniela Monaco Crea, espressione della corrente di Unicost, è tra le candidate più votate nel quarto e ultimo collegio per i magistrati giudicanti alle elezioni dei nuovi togati del Csm. Ha ottenuto 342 preferenze. Nello stesso collegio la candidata più votata è la giudice del tribunale di Bari Ilaria Casu, di Area, con 410 preferenze.

Il quarto collegio e i seggi da assegnare

Il collegio in cui si sono misurate le due magistrate è l’ultimo dei quattro previsti per l’elezione dei rappresentanti dei giudici di merito al Consiglio superiore della magistratura. Restano da assegnare cinque seggi, da ripartire con sistema proporzionale tra i rappresentanti dei giudici del merito.

I prossimi passaggi

L’assegnazione ufficiale dei cinque seggi non è stata ancora comunicata. Il risultato definitivo del voto per il quarto collegio, al momento, si limita alle preferenze raccolte dalle due candidate più votate.

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