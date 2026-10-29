Csm, quarto collegio: Monaco Crea tra le candidate più votate

La giudice di Catania Daniela Monaco Crea, espressione della corrente di Unicost, è tra le candidate più votate nel quarto e ultimo collegio per i magistrati giudicanti alle elezioni dei nuovi togati del Csm. Ha ottenuto 342 preferenze. Nello stesso collegio la candidata più votata è la giudice del tribunale di Bari Ilaria Casu, di Area, con 410 preferenze.

Il quarto collegio e i seggi da assegnare

Il collegio in cui si sono misurate le due magistrate è l’ultimo dei quattro previsti per l’elezione dei rappresentanti dei giudici di merito al Consiglio superiore della magistratura. Restano da assegnare cinque seggi, da ripartire con sistema proporzionale tra i rappresentanti dei giudici del merito.

I prossimi passaggi

L’assegnazione ufficiale dei cinque seggi non è stata ancora comunicata. Il risultato definitivo del voto per il quarto collegio, al momento, si limita alle preferenze raccolte dalle due candidate più votate.