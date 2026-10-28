Candidatura Unesco Sant’Agata, dossier al ministro Giuli

Venerdì alle 19 la Basilica Cattedrale di Sant’Agata a Catania ospiterà «Domus Agathae», il concerto-evento che accompagnerà la consegna al ministro della Cultura Alessandro Giuli del dossier di candidatura de «La Festa di Sant’Agata a Catania» per l’iscrizione nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco.

Chi ha lavorato al dossier

Il percorso è stato promosso dal Comune, dall’Arcidiocesi Metropolitana, dall’Università e dal Comitato per la Festa di Sant’Agata, rappresentati rispettivamente dal sindaco Enrico Trantino, dall’arcivescovo Luigi Renna, dal rettore Enrico Foti e da Carmelo Grasso. Il Comitato Promotore e il Comitato Scientifico hanno curato l’elaborazione del dossier, coinvolgendo studiosi, istituzioni, devoti, associazioni, artigiani e cittadini in un lavoro di ricerca, documentazione e partecipazione.

Il concerto in Cattedrale

Sul palco l’orchestra e il coro del Teatro Massimo Bellini di Catania, affiancati dalla Cappella Musicale Agatina. I momenti narrativi saranno affidati alla voce dell’attrice Francesca Agate, mentre la cerimonia sarà condotta da Ruggero Sardo, con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose della città.

Le prossime tappe della candidatura

Con la consegna del dossier si chiude la fase locale di elaborazione del progetto. Il testo passa ora alla valutazione delle istituzioni nazionali competenti, con l’obiettivo che lo Stato italiano presenti la candidatura all’Unesco per l’iscrizione della Festa nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Ingresso libero

Il Comune invita a partecipare devoti, famiglie, giovani e appassionati di musica. L’ingresso alla serata è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.