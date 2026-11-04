Incidente A18 Messina-Catania: un morto, traffico in tilt

Un camion carico di scogli lavici avrebbe perso la sponda posteriore, colpendo un’auto precipitata nella scarpata: un morto e diversi feriti.

Uno scontro tra un camion e un’auto sull’autostrada A18 Messina-Catania ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altri occupanti dei veicoli coinvolti. L’incidente sull’A18 Messina-Catania ha bloccato il traffico per ore in entrambe le direzioni, con lunghe code riportate dal Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Come è avvenuto l’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante trasportava scogli lavici e avrebbe perso la sponda posteriore durante la marcia. La struttura è finita su un’auto che procedeva alle sue spalle. Il conducente dell’auto ha perso il controllo del veicolo, precipitato nella scarpata adiacente alla carreggiata.

Uno degli occupanti dell’auto è morto. Gli altri passeggeri sono rimasti feriti.

I soccorsi e l’elisoccorso

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze e due elicotteri, impiegati per trasferire d’urgenza in ospedale i feriti più gravi. Hanno operato anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Traffico bloccato per l’atterraggio dell’elicottero

La circolazione è stata temporaneamente interrotta per consentire l’atterraggio di un elicottero del 118 direttamente sulla carreggiata, in direzione Catania. L’incidente ha causato lunghe code in entrambi i sensi di marcia. La circolazione verso il capoluogo etneo è ripresa poco dopo le 8.30.