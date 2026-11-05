Rottamazione cartelle Catania: proroga al 18 dicembre

Slitta al 18 dicembre il termine per aderire alla rottamazione delle cartelle comunali di Catania, tributarie e patrimoniali. Il Consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato all’unanimità dei 29 consiglieri presenti in aula la proroga, che sposta in avanti di oltre un mese la scadenza originaria fissata all’8 novembre.

La modifica regolamentare, illustrata in aula dall’assessore alle Finanze della Giunta Trantino, Giuseppe Marletta, cambia l’articolo 6, comma 1, del regolamento approvato il 4 agosto scorso. Il termine per presentare le istanze passa così da 90 a 130 giorni dalla pubblicazione del regolamento.

Perché la proroga

Dietro lo spostamento ci sono le difficoltà riscontrate durante l’apertura della procedura. Anomalie e problemi di connessione alla piattaforma informatica dedicata hanno reso difficoltosi l’accesso e l’utilizzo del sistema, rallentando l’acquisizione e l’inserimento dei dati. Le domande vanno presentate online attraverso la piattaforma del Comune, all’indirizzo argo.comune.catania.it.

L’assessore Marletta ha spiegato in aula anche le ragioni contabili e organizzative legate alla chiusura dei documenti finanziari dell’esercizio, che sconsigliavano una scadenza a fine anno. Un’esigenza emersa pure nel confronto con i consiglieri, alcuni dei quali avevano presentato emendamenti per modificare il termine.

Il voto in Consiglio

Dopo brevi sospensioni della seduta, durante le quali sono stati approfonditi i motivi della proposta e le osservazioni presentate, il Consiglio ha approvato la proroga al 18 dicembre, dichiarando la delibera immediatamente eseguibile.

A conclusione del dibattito e della votazione unanime, il presidente dell’aula Anastasi ha sottolineato il senso di responsabilità dimostrato dai consiglieri nel confronto con l’amministrazione e con i tecnici comunali, che ha permesso di arrivare a una soluzione condivisa.