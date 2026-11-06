Abbonamento metro Comer Sud gratis per i dipendenti

I dipendenti delle sedi Comer Sud di Misterbianco potranno viaggiare gratis sulla metropolitana di Catania per andare al lavoro. Lo prevede una convenzione firmata dal Gruppo Di Martino e da Ferrovia Circumetnea (Fce), che punta a facilitare il collegamento tra la rete metropolitana e le sedi aziendali.

Chi aderirà al progetto riceverà l’abbonamento alla metropolitana pagato dall’azienda. L’intesa nasce con l’obiettivo di rendere più semplici gli spostamenti casa lavoro e offrire ai dipendenti un’alternativa all’uso quotidiano dell’automobile privata.

Chi ha firmato l’accordo

Alla sottoscrizione della convenzione erano presenti, per il Gruppo Di Martino, il presidente Angelo Di Martino e Filippo Interlicchia, amministratore delegato di Comer Sud S.p.A. Per Ferrovia Circumetnea hanno partecipato il direttore generale Salvatore Fiore e il dirigente amministrativo Mario Lo Bello.

Un accordo tra impresa e trasporto pubblico

L’intesa mette insieme un’azienda privata e il gestore del trasporto pubblico locale per rispondere alle esigenze di mobilità di chi lavora a Misterbianco. Il Gruppo Di Martino descrive l’iniziativa come parte di un percorso che tiene insieme il benessere dei dipendenti e l’attenzione alla sostenibilità negli spostamenti quotidiani.