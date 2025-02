Raccomandata codice 619, la più temuta da ogni automobilista | Dentro c’è sempre una cattiva sorpresa

Voi lo sapete qual è la raccomandata più temuta dagli automobilisti? Parliamo di quella con il codice 619, dentro c’è sempre una cattiva sorpresa.

Quando al citofono suona il Postino, siamo sempre molto euforici, soprattutto se aspettiamo un pacchetto o una comunicazione urgente che potrebbe migliorarci la giornata. Purtroppo però, non sempre nella buca vengono rilasciate buone notizie.

Tra quelle cartoline pubblicitarie, comunicazioni varie, riviste di moda e periodici vari, potreste trovare anche raccomandate e bollette da pagare che non sempre vi faranno venire il sorriso. Specialmente quando tra tutta questa corrispondenza si nasconde anche una multa molto pesante.

Soprattutto gli automobilisti, oltre a temere la classica busta verde che riguarda sempre multe importanti, c’è anche la raccomandata con il codice 619 che gli fa pervadere la schiena da un brivido gelato. Dentro purtroppo non ci sono mai buone notizie.

Attenzione alle raccomandate e ai loro codici

Generalmente quando un Postino ci suona per lasciarci una raccomandata, potrebbe consegnarci di tutto, non sempre riguardano cattive sorprese, con cifre esorbitanti da pagare. C’è da dire che ci si può accorgere subito di cosa si tratta, in base al colore della busta che contiene la comunicazione (verde è una multa al 90%) e il materiale, se è fatto di cartoncino o meno.

Tra tutte queste, anche nel caso in cui vi venga lasciata la comunicazione che la vostra corrispondenza dovrete andare a ritirarla in giacenza, direttamente in posta per mancata consegna al destinatario, viene sempre riportato un codice che vi darà almeno un’idea di cosa potrebbe contenere il suo interno. Per farvi qualche esempio: con il codice 650, la raccomandata arriva dall’INPS, con il codice 670, la raccomandata arriva dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e così via.

Cosa vuol dire la raccomandata con il codice 619

Voi lo sapete cosa vuol dire quanto vi arriva la raccomandata con il codice 619? È tra le più temute di ogni automobilista, anche perché al suo interno c’è sempre una cattiva sorpresa. Il suo messaggio è chiaro: “pagamento arretrati per il bollo”.

Ci sono anche altri significati come rivelano da laleggepertutti.it: comunicazione da un privato, come per esempio istituti bancari o un avvocato, oppure riguarda la messa in mora per il mancato pagamento non solo del bollo, ma anche di una fattura e così via. Tra questa comunicazione e quelle inerenti a una multa o ad un atto giudiziario, gli automobilisti tremano quando sentono suonare il citofono. Una volta ricevuta la comunicazione, fareste meglio a mettervi immediatamente in regola, in modo da non incorrere in nessuna conseguenza drastica futura.