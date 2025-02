Legge di Bilancio 2025, il disastro è servito: PEC obbligatoria per tutti da gennaio | Le multe sfiorano i 2.000€

La Legge di Bilancio 2025 parla chiaro, servirà la PEC obbligatoria anche per loro, le multe sfiorano i 2000€.

Viviamo in una realtà dove sono molteplici le operazioni burocratiche che facciamo virtualmente, che sia attraverso l’inoltro di documentazione tramite WhatsApp, alla firma del contratto inoltrato tramite e-mail.

Ci sono parecchi modi che vengono utilizzati per certificare queste procedure, come per esempio l’accesso tramite SPID o la firma digitale, un codice inserito tramite SMS. È anche vero però che per le richieste più delicate, così come per molti professionisti in generale, si ha la necessità di poter utilizzare un metodo più competente.

Parliamo ovviamente del proprio indirizzo di PEC, il cui obbligo si è esteso anche per loro con la nuova Legge di Bilancio 2025. Le multe sfiorano i 2000€ in caso di mancanza.

L’arrivo della PEC come mezzo di certificazione

Sono molti i professionisti, che siano essi dipendenti o autonomi che hanno la necessità e in alcuni casi anche l’obbligo, di avere un proprio indirizzo di casella di posta elettronica certificata, per portare a termine svariate pratiche.

Per poterla attivare bisogna seguire determinate indicazioni e scegliere il provider per il quale si vuole usufruire del servizio, pagare il canone (la PEC infatti non è gratuita come il semplice indirizzo e-mail) e ricordarsi di rinnovarlo a cadenza annuale o più. Sono molteplici le funzioni che si possono usufruire con questo mezzo di comunicazione legale, per questo motivo, nell’era del digitale, fareste meglio a farci un pensiero anche se non obbligati. Chissà cosa succederà in futuro?

La nuova direttiva della Legge di Bilancio 2025

A essere obbligati ad attivare il proprio indirizzo di PEC erano già molti professionisti e con l’approvazione della nuova Legge di Bilancio 2025, sarà obbligatorio anche per loro. Badate bene che in caso di inadempienza, le multe fioccheranno per questi professionisti, in quanto come riportano da aruba.it, le sanzioni andranno da 206 euro a 2064 euro in caso di controlli.

Detto ciò, da quest’anno anche gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, dovranno avere il proprio account certificato. Come riporta il Dossier n. 394/4 (Volume III) del Servizio Studi del Senato, lo scopo di tutto ciò e “quello di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione. In questo modo, inoltre, si uniforma l’uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l’integrazione nel sistema digitale nazionale”. Se non l’avete ancora attivata, sappiate di essere già in forte ritardo, visto che l’obbligo è scattato dal 1° gennaio.