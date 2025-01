Bonus bollette, fai quadrare il tuo Isee al Caf: ti spettano 1.000€ di sussidio direttamente sul conto corrente | Quali sono i requisiti per richiederlo

Non scordarti del bonus bollette! Da adesso ti spetteranno 1.000€ e ti arriveranno direttamente sul conto corrente.

Il 2025 porterà con sé delle interessanti novità e moltissimi italiani potranno finalmente risparmiare un sacco di soldi. Con il bonus bollette avrai la possibilità di farti tornare in tasca 1.000€. Si tratta di un’opportunità che non dovresti lasciarti scappare e un serio aiuto per sostenere le spese.

Ma ecco nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono i requisiti per poterlo richiedere.

Il bonus bollette potrebbe sembrare una cosa del passato, ma la realtà è un’altra! Nonostante il bonus sociale sia stato ridotto, esiste ancora un’opportunità da non lasciarsi scappare. Pensa che potrai ottenere fino a 1.000€ direttamente sul tuo conto corrente, semplicemente facendo attenzione al tuo ISEE e a qualche altro dettaglio. Soltanto così potrai arrivare con maggiore facilità a fine mese e non temere come in passato le spese da sostenere.

Insomma, non aspettare un secondo di più e scopri immediatamente come ottenere questo denaro.

Tutto quello da sapere sul bonus bollette

A partire dal primo aprile del 2024, il bonus bollette ha visto una riduzione rispetto al 2023. Quest’anno la cifra finale che ti verrà accreditata dipenderà principalmente dal tuo ISEE, che dovrai presentare direttamente al CAF. In questo modo ti verrà calcolato il bonus in base al tuo reddito e al numero di persone presenti nel tuo nucleo familiare. Come se non bastasse, la cifra varierà in base alla regione in cui vivi, quindi se le tue bollette sono particolarmente salate, potresti ricevere un aiuto maggiore. Per quanto riguarda l’energia elettrica, per ottenere tutti questi benefici il tuo ISEE non dovrà superare i 9.530€ (nel caso di famiglie numerose di alzerà a 20.000€). In tal caso potresti ricevere fino a 163,80€ ogni trimestre, per un totale di 655,20€.

Ma come poter ottenere fino a 1.000€ all’anno? Adesso te lo spieghiamo subito.

I 1.000€ che potrebbero fare la differenza

Oltre all’elettricità, è possibile richiedere anche il bonus gas che varierà a seconda del numero di persone in famiglia, ma anche dall’utilizzo specifico del gas. Durante i mesi più freddi potresti dunque ricevere fino a 90.09€ ogni trimestre, ossia 360€ l’anno. Una famiglia con un ISEE sotto i 9.530€ (o 20.000€ per le famiglie con almeno 4 figli) potrebbe quindi ottenere fino a 1.015,44€ all’anno tra bonus gas ed elettricità. Questo denaro verrà accreditato direttamente sul conto corrente dell’individuo e aiuterà a coprire gran parte delle spese mensili.

Insomma, anche se il bonus è stato ridotto, c’è ancora una grande opportunità per le famiglie in difficoltà economica. Fai subito un controllo dell’ISEE al CAF.