Bollo auto, arriva l’esenzione totale per chi rientra in questa fascia d’età | Controlla subito se il tuo è l’anno giusto

Se il tuo anno è quello giusto e rientri in questa fascia d’età, sappi che arriva l’esenzione totale per il pagamento del bollo auto.

Quando si parla di auto, bollo, tipo di motore e così via in questo 2025, c’è molta ansia da parte dei guidatori, in quanto saranno molteplici le novità che verranno trattate da qui fino al 2050.

Si passerà infatti dall’introduzione graduale delle auto elettriche con la cessazione di produzione di quelle a benzina o diesel, arrivando, in teoria, alla loro scomparsa definitiva. In questo contesto, per incentivare questo riciclo, si parla di incentivi per chi acquisto le auto ibride o totalmente elettriche.

In merito al bollo, oltre all’agevolazione sopra citata, c’è anche questa che non tutti conoscono. Se rientri in questo anno e in questa fascia d’età la tua esenzione sarà totale. Ecco di cosa stiamo parlando.

L’esenzione del bollo in merito alle auto a basso impatto ambientale

Come dicevamo, in merito agli incentivi rilasciati dallo Stato, per chi acquista un’auto ibrida o totalmente elettrica, oltre a esserci degli sconti in merito al prezzo e alla rottamazione del veicolo vecchio, c’è anche l’esenzione del pagamento del bollo per 5 anni, per motivarne l’acquisto.

C’è da ricordare però, che ogni Regione può decidere se portare avanti o meno questa esenzione, personalizzando le proprie regole in tale contesto. Per esempio il Piemonte ha infatti optato per l’esenzione del bollo soltanto per il primo anno, quindi successivamente la tassa andrà pagata ugualmente anche con un’auto elettrica.

Una fascia d’età fortunata per il bollo

Ed eccoci giunti all’informazione che stavate aspettando, ecco come fare a ottenere l’esenzione totale del bollo auto, per chi rientra in questa fascia d’età. Controlla subito se l’anno è giusto e potrai dire addio a questa tassa annuale. Se possedete dunque un’auto ultratrentennale, utilizzata non per scopi professionali, sappiate che sarete esonerati dal pagamento in maniera totale.

Se il veicolo circola ancora su strada, sappiate che pagherete una cifra forfettaria che va dagli 11 ai 30 euro, stabilita da regione a regione. Anche i veicoli che hanno un’età che va dai 20 ai 29 anni hanno delle agevolazioni in merito al bollo, pagando uno sconto del 50%. Per ogni agevolazione ci sono dei requisiti ben precisi che potrete reperire però collegandovi al sito della vostra Regione o agli uffici addetti che si occupano proprio di questo settore, in quanto ognuno può decidere le tasse, le cifre e i requisiti da avere per ottenere tali aiuti.