Bonus affitto, su 12 mesi ne paghi solo 11 | Con 1.000€ risparmiati ti esce una vacanzina gratis

L’affitto è una spesa che grava fortemente sulle tasche dei lavoratori, ma con il bonus 2025 si potrebbe riuscire a risparmiare.

I costi degli affitti in Italia sono cresciuti in modo esponenziale negli ultimi anni, soprattutto in alcune città della penisola dove i prezzi sembrano essere schizzati alle stelle.

Secondo i dati di agosto 2024 riportati da Immobiliare.it, in Italia affittare una stanza in un appartamento costa in media 461 euro al mese, mentre un posto letto in una doppia 266 euro.

C’è da fare, però, una distinzione tra Nord e Sud della Penisola, dove i costi degli affitti sono nettamente differenti: Milano e Bologna risultano essere le città più care.

La scelta di vivere in affitto dipende dall’aumento dei costi di acquisto degli immobili e grava pesantemente sulle tasche degli utenti che, tuttavia, hanno la possibilità di risparmiare usufruendo del bonus 2025.

I costi degli affitti in Italia

I costi degli immobili in Italia hanno visto un’impennata dei prezzi con un +3,6% che spinge molti cittadini ad optare per l’affitto. Anche per questa opzione, tuttavia, si evidenzia un aumento dei costi con un +9,1%: il prezzo medio di un appartamento si aggira intorno ai 1900/1800 euro al mese, una cifra che non tutti si possono concedere e che spinge famiglie e lavoratori single a dover optare per soluzioni alternative.

Nel caso di persone che vivono da sole, infatti, vi è la possibilità di affittare una camera in un appartamento o un posto letto. Anche in questo caso, però, i prezzi possono non essere accessibili a tutti. In aiuto di chi sostiene spese importanti di affitto è stato varato il bonus 2025 che prevede un rimborso fino a 991,60euro.

Come funziona il bonus affitti 2025

Il bonus affitti prevede alcune importanti agevolazioni per una categoria di lavoratori:

– chi trasferisce la residenza fuori regione e a oltre 100 chilometri dal proprio comune, può usufruire di una detrazione: l’importo massimo è di 991,60 euro per redditi fino a 15.493,71 euro, mentre per chi ha redditi compresi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro, la detrazione si riduce a 495,80 euro.

– i lavoratori assunti a tempo indeterminato tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2025 che non hanno percepito più di 35 mila euro nel 2024, possono beneficiare di un bonus affitto, purché abbiano trasferito la propria residenza a una distanza minima di 100 chilometri per motivi di lavoro. Questo bonus è è esente da imposizione fiscale.

Inoltre, alcuni Comuni e Regioni mettono a disposizione dei cittadini dei contributi per il pagamento degli affitti che possono variare in base alle diverse amministrazioni.