Assegno unico: 380€ al mese alle famiglie con 3 figli | Compila questo modulo online per sapere cosa ti spetta

Sei anche tu curioso di scoprire come ottenere del denaro se hai dei figli? Con l’Assegno Unico potrai finalmente festeggiare.

Purtroppo si sa, negli ultimi anni la vita ha raggiunto un costo insostenibile e sono diverse le famiglie che faticano ad arrivare a fine mese. Per fortuna però, il Governo ha deciso di aiutare una buona fetta di persone con l’Assegno Unico. Se anche tu hai una famiglia e dei figli a carico, forse dovresti continuare a leggere questo articolo.

Da adesso, infatti, potrai vederti arrivare 380€ in più al mese. Dovrai semplicemente compilare questo modulo online.

Il 2025 porterà con sé delle interessanti novità e, senza saperlo, potresti ottenere anche tu del denaro per ogni figlio a carico. L’Assegno Unico potrebbe infatti essere la soluzione ad ogni tuo problema economico. Questo è il momento giusto per scoprire come sfruttarlo al meglio, soprattutto con gli aumenti previsti per questo nuovo anno.

Ma come funziona esattamente? E chi può beneficiare di questa importantissima agevolazione? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Cosa devi sapere sull’Assegno Unico

L’Assegno Unico è un aiuto economico che il Governo garantisce ad una buona fetta della popolazione italiana. L’importo base per ogni figlio minorenne partirà da 57,45€ al mese, fino ad un tetto massimo di 200,99€ (in base al tuo ISEE). Come se non bastasse, se hai figli sotto ai tre anni d’età, allora l’importo può essere aumentato del 50%. Le famiglie numerose avranno delle maggiorazioni: se hai almeno tre figli, allora la somma base arriverà a 97,68€. Nel caso in cui il figlio fosse non autosufficiente, allora gli importi aumenteranno fino a 120,56€.

Ma non è finita qua! E l’Assegno Unico porterà con sé altre interessanti novità. Ecco quali in particolar modo.

Come calcolare la somma di denaro

Per poter richiedere questo aiuto economico, ti basterà accedere online nel portale INPS. A questo punto potrai decidere se ricevere la somma interamente o se suddividerla tra entrambi i genitori. Nel caso in cui tu fossi già beneficiario, allora non dovrai fare nulla perché l’assegno verrà rinnovato automaticamente. Se anche tu a questo punto ti stai domandando come calcolare l’importo esatto che dovrebbe spettarti, ti basterà inserire i tuoi dati nel calcolatore online del sito PMI.it. Esso terrà conto del tuo nucleo familiare, dell’ISEE e delle eventuali maggiorazioni. Se non dovessi aver ancora fatto l’ISEE, non temere. Ti verrà comunque garantito l’importo minimo.

Insomma, non farti scappare assolutamente questa opportunità per la tua famiglia. Se hai figli a carico fai immediatamente domanda per l’Assegno Unico.