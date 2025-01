Nuovo bonus spesa 2025: pronti sul piatto 1.000€ | Ti serve solo una prepagata e lo caricano lì

Un sostegno in favore di chi fatica ad arrivare a fine mese, il governo annuncia un bonus per aiutare le famiglie

Il Governo Meloni ha annunciato un nuovo bonus spesa del valore di 1.000 euro, pensato per supportare le famiglie italiane in difficoltà economica. Questa misura, che sarà attiva nel 2025, rappresenta un passo importante nell’offrire un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane, in un contesto segnato dall’aumento del costo della vita.

Il bonus si aggiunge alle altre iniziative governative, ma si distingue per la sua natura più mirata e per l’importo raddoppiato rispetto alla Social Card. Non tutte le famiglie potranno beneficiare di questa misura. Il governo ha stabilito criteri rigorosi per identificare i destinatari del bonus.

Per richiederlo, è necessario che il nucleo familiare abbia un unico reddito, la presenza di minori a carico, uno stato di disoccupazione e un Isee inferiore a 10.000 euro. Inoltre, la residenza deve trovarsi in una regione con un alto tasso di disoccupazione. Questi requisiti mirano a concentrare gli aiuti sulle famiglie più vulnerabili.

A differenza della social card, che viene assegnata in modo automatico dai comuni in base all’Isee presentato, il bonus spesa da 1.000 euro richiederà una domanda attiva da parte dei cittadini. La finestra temporale per presentare domanda dovrebbe in particolare durare un mese, fino a febbraio 2025. Data la disponibilità limitata dei fondi, sarà importante presentare la domanda tempestivamente per aumentare le possibilità di rientrare tra i beneficiari.

Come richiedere il bonus spesa

Le domande per il bonus spesa potranno essere presentate attraverso diversi canali. I richiedenti potranno accedere al sito dell’Inps utilizzando strumenti di identificazione digitale come Cie, Spid o Cns, compilando il modulo online e allegando la documentazione necessaria, tra cui l’Isee. In alternativa, ci si potrà rivolgere a Caf e patronati per ricevere supporto nella procedura. Questo approccio mira a semplificare l’accesso al bonus per tutte le famiglie idonee.

Il bonus spesa di 1.000 euro sarà erogato in tre modalità differenti: tramite una carta prepagata con il credito disponibile, direttamente sul conto corrente del richiedente o sotto forma di buoni digitali utilizzabili esclusivamente nei negozi autorizzati, come supermercati e farmacie. L’importo massimo sarà di 1.000 euro per nucleo familiare, ma potrebbe variare in base all’Isee, adattandosi alle diverse necessità economiche.

Tempistiche e durata del bonus

Nonostante l’approvazione recente, il bonus sarà disponibile solo a partire da gennaio 2025 e potrà essere utilizzato per un periodo limitato, fino a febbraio dello stesso anno. Tuttavia, non si esclude che il governo possa decidere di prorogare la misura in base ai risultati ottenuti e alle esigenze riscontrate.

Il bonus spesa da 1.000 euro rappresenta un’iniziativa significativa per sostenere le famiglie italiane in difficoltà, fornendo un aiuto concreto per affrontare le spese essenziali. Con requisiti chiari e un sistema di distribuzione ben definito, questa misura mira a garantire un sostegno mirato e trasparente, contribuendo al benessere delle fasce di popolazione più colpite dalla crisi economica.