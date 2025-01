Vendere casa: con questa strategia guadagni il 50% in più | Le agenzie immobiliari non lo dicono per scipparti prima i soldi di tasca

Per vendere bene un immobile devi mettere in pratica una strategia vincente che farà lievitare il tuo guadagno

Quando vendi un immobile la valutazione passa da un elemento essenziale, lo stato dell’appartamento. Se si tratta di una costruzione che non ha bisogno di interventi, il prezzo di vendita sarà vantaggioso, in caso contrario, crollerà. Vendere un immobile al miglior prezzo possibile è l’obiettivo di ogni proprietario, ma spesso si presenta il dubbio se ristrutturare o meno l’abitazione prima di metterla sul mercato.

Una ristrutturazione ben pensata può aumentare significativamente il valore di un immobile, ma non sempre è la scelta più adatta. La decisione dipende dallo stato della casa e dalle esigenze del mercato, oltre che dal budget disponibile per gli interventi. Nel caso di appartamenti in cattive condizioni, una ristrutturazione completa può essere indispensabile.

Secondo i dati di una piattaforma specializzata in servizi immobiliari, lavori di questo tipo possono raddoppiare il prezzo di vendita di un immobile molto deteriorato. Ma nella valutazione finale, c’è da tenere in conto che una ristrutturazione globale comporta anche costi elevati e può limitare il mercato a un pubblico specifico, influenzando il numero di potenziali acquirenti.

Per questo, è importante valutare con attenzione se l’investimento porterà un reale ritorno economico. Il budget e il tipo di lavori da eseguire possono variare ampiamente, e potrebbe non sempre essere possibile recuperare completamente l’investimento fatto in termini di aumento del prezzo di vendita. Se i lavori richiedono molto tempo, o più tempo di quanto previsto inizialmente, dovresti aspettare prima di poter mettere in vendita la casa, ritardando così l’ottenimento del ricavato dalla vendita.

Piccoli interventi per un grande impatto

Non sempre è necessario effettuare grandi lavori per migliorare il valore di una casa. Modifiche superficiali, come risolvere problemi di umidità, migliorare l’efficienza energetica o dare una mano di vernice fresca, possono aumentare il prezzo di vendita fino al 28%. Questi interventi, meno costosi e invasivi, rendono l’immobile più attraente e accessibile a un maggior numero di acquirenti, senza richiedere un investimento eccessivo da parte del proprietario.

Intervenire sull’immobile è particolarmente consigliato se l’appartamento è sul mercato da mesi senza successo o se riceve offerte significativamente inferiori al prezzo richiesto. In questi casi, il feedback degli acquirenti può fornire indicazioni utili su cosa migliorare per rendere la casa più competitiva. Anche in zone con un’ampia offerta di immobili in vendita, una ristrutturazione può aiutare a distinguersi dalla concorrenza, rendendo la casa più moderna e attraente.

Valutare l’investimento con strumenti online

Prima di intraprendere qualsiasi lavoro, è fondamentale calcolare l’aumento di valore che una ristrutturazione può apportare all’immobile. Oggi esistono simulatori online che permettono di stimare rapidamente il valore di una casa prima e dopo i lavori. Questi strumenti offrono un’idea chiara della fattibilità economica dell’operazione, aiutando i proprietari a prendere decisioni informate e riducendo il rischio di investimenti non redditizi.

Per garantire che una ristrutturazione sia efficace e non rappresenti uno spreco di risorse, è consigliabile rivolgersi a professionisti del settore, come interior designer o agenti immobiliari esperti. Questi specialisti possono guidare il proprietario nella scelta degli interventi più utili, assicurando che ogni miglioramento valorizzi realmente l’immobile e contribuisca a vendere casa al miglior prezzo nel minor tempo possibile.