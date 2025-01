Vicini molesti addio, da Leroy Merlin la soluzione definitiva ti costa due spicci | Da quando ho risolto così finalmente dormo sonni tranquilli

La convivenza è difficile e lo diventa ancor di più quando i vicini sono chiassosi. Leroy Merlin propone una soluzione davvero economica.

Vivere in condominio o in un residence è davvero complicato, soprattutto quando ci si ritrova a condividere gli spazi comuni con persone che hanno una stile di vita diametralmente opposto al nostro.

C’è chi è solito alzarsi la mattina presto per andare a lavorare o dormire fino a tardi senza alcun vincolo di orario. In ogni caso, diventa fondamentale rispettare il prossimo.

Eppure, ci si ritrova spesso a dover discutere con i vicini troppo chiassosi, con coloro che non rispettano gli orari di riposo e che decidono di vivere a modo proprio indipendentemente dagli altri e dalle regole del vivere civile.

Ed è proprio in questo caso che potrebbe tornare utile una soluzione proposta a pochi spicci da Leroy Merlin: solo così si neutralizzano tutti i rumori molesti.

Vicini chiassosi: quale soluzione adottare

Oltre ai vicini chiassosi, anche i rumori provenienti dall’esterno possono rappresentare un elemento di disturbo. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha classificato il rumore del traffico stradale, ferroviario e aereo, come la seconda causa più importante di cattiva salute in Europa occidentale. Dietro di esso c’è solo l’inquinamento atmosferico causato da particolato fine. Chi vive continuamente esposto a questo tipo di rumori, può avere problemi a livello cardiovascolare e metabolico, ma anche notare una riduzione delle prestazioni cognitive e gravi disturbi del sonno.

Proprio per questo motivo, vivere in un ambiente eccessivamente rumoroso che non consente il riposo nelle ore opportune, oltre a trasformarsi in motivo di stress, può diventare anche una fonte di problemi fisici. Per ovviare tale problematiche e ridurre al minimo i rischi per la salute, diventa opportuno adottare soluzioni e strategie che, seppur economiche, consentono di vivere bene e meglio.

La soluzione contro il rumore da Leroy Merlin

Nonostante siano sempre di più le nuove costruzioni e gli edifici dotati di materiali che garantiscono un buon isolamento termico e acustico, è necessario dotarsi di materiali isolanti il più possibile adatti a risolvere il problema. Leroy Merlin vende dei pannelli fonoassorbenti che possono essere applicati ai muri o al soffitto con l’ausilio di colla o viti.

Hanno un valore NRC di 0,8 che indica una buona capacità di assorbimento acustico, mentre la casse di assorbimento B è considerata molto efficace nella riduzione dell’eco e del riverbero. Inoltre, i listelli in MDF conferiscono un aspetto estetico raffinato che permette di installarli in qualunque tipo di ambiente domestico, integrandosi perfettamente con lo stile e l’arredamento della casa. Il prezzo, infine, è davvero accessibile: un set da 5 pezzi costa meno di 100 euro.