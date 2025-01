Amazon, svendita totale pacchi non reclamati | Si paga al kg come al mercato, dentro può esserci di tutto

Un’occasione da non perdere una montagna di pacchi Amazon a prezzi imperdibili e il contenuto è a sorpresa

Arriva anche in Italia la blind sale, un’interessante novità per il mercato italiano. Dopo il successo riscosso in altri Paesi, questa iniziativa approda per la prima volta a Roma, offrendo ai curiosi e agli amanti delle sorprese la possibilità di acquistare pacchi smarriti al peso. Situata all’interno del Centro Commerciale di Roma Est, la vendita propone articoli non reclamati da tempo, trasformando un potenziale spreco in un’occasione per fare affari o, perché no, accettare il rischio di un “pacco”.

Ogni anno, milioni di pacchi vengono persi in Europa per motivi come indirizzi errati o problemi logistici. In passato, queste spedizioni non reclamate finivano spesso distrutte, causando un enorme spreco di risorse. La soluzione di rivendere l’invenduto è della start up King Colis, e punta a dare nuova vita a questi articoli.

Con una logica sostenibile, gli oggetti smarriti vengono venduti a nuovi acquirenti, incentivando così il riutilizzo e riducendo l’impatto ambientale delle operazioni di smaltimento. Le “mystery box” si possono acquistare anche sul loro sito: dieci chili di pacchi perduti per 200 euro e così via.

A Roma per dieci minuti si può curiosare tra gli scaffali, tastare i pacchi e sperare di trovare qualche cosa che non si ha, non si desidera, ma comunque potrebbe essere in un qualche modo utile o addirittura uno straordinario affare. A giudicare dalle recensioni online però di affari pare che se ne facciano davvero pochini. Le tonnellate di pacchi in vendita al peso sono dieci, ce n’è fino a esaurimento scorte. La spesa media dei partecipanti è di 100 euro.

Come funziona la vendita al peso

Presso il pop-up store di Roma, si possono acquistare pacchi “standard” a 1,99 euro per 100 grammi o pacchi provenienti da Amazon a 2,79 euro per 100 grammi. Chi preferisce acquistare online può optare per lotti di 5, 10 o 15 chilogrammi, con prezzi che variano a seconda del contenuto e della provenienza. Questa dinamica rende l’esperienza emozionante, soprattutto per chi ama il brivido della scoperta.

L’esperienza unica del blind shopping

Acquistare un pacco alla cieca non è solo una questione di affari, ma anche un’esperienza emozionante. Gli acquirenti hanno 10 minuti per esaminare i pacchi, lasciandosi guidare dall’intuito o dalla curiosità. Tra i possibili contenuti ci sono oggetti di elettronica, abbigliamento, videogiochi e persino articoli di grandi marchi. Il tutto ricorda una caccia al tesoro, dove ogni pacco è un mistero da svelare una volta aperto, magari trasformandosi in un oggetto desiderato o rivendibile.

Oltre alla soddisfazione personale, i pacchi acquistati possono rappresentare un’opportunità commerciale. Gli oggetti indesiderati possono essere rivenduti online, offrendo una “terza vita” ai prodotti smarriti. Questa iniziativa, quindi, non solo favorisce il riciclo e la riduzione degli sprechi, ma apre anche nuove possibilità di business per chi desidera cimentarsi nel commercio secondario. La blind sale di King Colis dimostra come creatività e sostenibilità possano andare di pari passo.