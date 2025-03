Sgozza la bolletta staccando queste prese dalla corrente: gli elettrodomestici più insospettabili ti uccidono da una vita

Sai cosa devi spegnare per risparmiare sulla bolletta elettrica? E’ un apparecchio di cui non si può fare a meno

La gestione dei consumi energetici in casa è una priorità per molti, specialmente con l’aumento dei costi dell’energia. Tra tutti gli elettrodomestici, alcuni si distinguono per il loro impatto significativo sulla bolletta. Il condizionatore è in cima alla classifica, ma anche il frigorifero, la lavatrice e altri dispositivi contribuiscono notevolmente al consumo energetico.

Il condizionatore è spesso il principale responsabile del consumo energetico nelle abitazioni, soprattutto durante i mesi estivi. In media, un condizionatore consuma circa 450 kWh all’anno, con un costo di circa 120 euro e un’emissione di 143 kg di CO2. Utilizzare la funzione ECO, fare una regolare manutenzione dei filtri e preferire modelli di classe energetica A o superiore può aiutare a ridurre i consumi.

Anche se utilizzato per periodi più brevi, il phon è un elettrodomestico energivoro. Con una potenza che può superare i 2.000 Watt, un utilizzo frequente può incidere notevolmente sulla bolletta. Per risparmiare energia, si può optare per asciugare i capelli parzialmente all’aria o utilizzare temperature più basse.

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici che consuma di più, in quanto è operativo 24 ore su 24. Un modello di classe A consuma circa 300 kWh all’anno, con un costo di 80 euro e 102 kg di CO2 emessi. Assicurarsi che le guarnizioni siano in buone condizioni e mantenere una temperatura interna adeguata aiuta a contenere i consumi.

La lavatrice: un utilizzo consapevole

Una lavatrice di classe A consuma in media 240 kWh all’anno, con un impatto di 63 euro sulla bolletta e 64 kg di CO2 emessi. Prediligere lavaggi a basse temperature, utilizzare programmi ECO e fare cicli di lavaggio a pieno carico sono strategie efficaci per ridurre i consumi.

Il microonde, sebbene utilizzato per brevi periodi, può consumare fino a 2.400 Watt, contribuendo a 133 kg di CO2 annui. Anche il forno elettrico, con un consumo medio di 105 kWh all’anno, può incidere sulla bolletta. Preferire la modalità ventilata e cuocere più pietanze contemporaneamente riduce i consumi.

La lavastoviglie: risparmio se usata correttamente

Se usata in modo efficiente, la lavastoviglie può consumare meno acqua ed energia rispetto al lavaggio a mano. Un modello di classe A consuma circa 220 kWh all’anno e produce 140 kg di CO2. Utilizzare cicli ECO e avviare la lavastoviglie a pieno carico aiuta a ottimizzare i consumi. Sommando le emissioni di questi elettrodomestici, una famiglia italiana media produce circa 673 kg di CO2 all’anno.

Per ridurre l’impatto ambientale, è possibile installare impianti fotovoltaici, utilizzare elettrodomestici di classe energetica A o superiore e adottare comportamenti responsabili nei consumi quotidiani. Essere consapevoli dei consumi degli elettrodomestici e scegliere soluzioni efficienti è il primo passo per ridurre la bolletta e le emissioni di CO2. Con piccoli accorgimenti, come l’uso di programmi ECO o la manutenzione regolare, è possibile ottenere risparmi significativi. Investire in energia solare e dispositivi efficienti rappresenta una scelta vantaggiosa sia per l’ambiente che per il portafoglio.