Parcheggi, il “buon samaritano” colpisce ancora: ci mette 30 secondi a fregarti con un trucco assurdo | Ci cascano tutti come fessi

Le truffe che riguardano le auto si stanno moltiplicando, questa di cui vi parliamo avviene quando la lascate nei parcheggi

La cosiddetta “truffa dello specchietto retrovisore” è un nuovo metodo criminale che si sta diffondendo rapidamente. Partita dai paesi sudamericani, ha ormai raggiunto anche l’Europa e gli Stati Uniti, mettendo in allerta le forze dell’ordine. Conoscere i dettagli di questa truffa è il primo passo per proteggersi.

Tutto ha origine con uno specchietto retrovisore rotto. Dopo aver lasciato l’auto parcheggiata, la vittima trova un biglietto sul parabrezza che segnala il danno, accompagnato da un numero di telefono. Apparentemente, sembra il gesto onesto di un buon samaritano intenzionato a risarcire il danno, ma è proprio qui che inizia l’inganno.

Quando la vittima contatta il numero indicato, il truffatore si mostra collaborativo e pronto a risolvere la situazione. Durante la conversazione, con la scusa di avviare la pratica assicurativa, richiede dati personali come nome completo, indirizzo e numero di documento d’identità.

Fornire queste informazioni espone la vittima al rischio di furto d’identità. I criminali possono utilizzare questi dati per stipulare prestiti, aprire conti bancari o acquistare beni a nome della persona truffata. In alcuni casi, vengono richiesti ulteriori documenti, come la patente di guida o una copia della carta d’identità, aggravando ulteriormente la situazione.

La variante dei siti web falsi

Un’altra variante prevede che i truffatori inviino un link a un sito web falso, apparentemente simile a quello di una compagnia assicurativa. La vittima viene indotta a inserire tutti i propri dati in questa pagina fraudolenta, fornendo così ulteriori informazioni sensibili ai malintenzionati.

Per evitare di cadere in questa trappola, è essenziale mantenere un atteggiamento critico. Diffida dei biglietti anonimi e verifica sempre l’autenticità dei numeri di telefono. Inoltre, non condividere mai dati personali senza aver accertato l’identità del richiedente. Se ti viene inviato un link, controlla attentamente l’URL per assicurarti che corrisponda a quello ufficiale della compagnia.

Cosa fare in caso di sospetto

Se sospetti di essere vittima di questa truffa, interrompi immediatamente ogni comunicazione. Contatta direttamente la tua compagnia assicurativa utilizzando i canali ufficiali e segnala l’accaduto alle forze dell’ordine. Monitorare i tuoi conti bancari e attivare alert per attività sospette può aiutarti a rilevare tempestivamente eventuali utilizzi fraudolenti dei tuoi dati.

La truffa dello specchietto retrovisore è un esempio di come la criminalità sfrutti la buona fede delle persone. Essere informati e diffidenti di fronte a situazioni sospette è la chiave per proteggersi e tutelare i propri dati personali. Mantieni sempre alta la guardia e affidati solo a canali ufficiali per la gestione di eventuali incidenti stradali.