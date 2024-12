Sfratto, a quest’età ti mettono alla porta: in due mesi ti buttano fuori anche se non sai dove andare

Allarme sfratto: se hai quest’età, potresti subirlo presto anche tu

Sebbene sembri un’ipotesi così remota e lontana, lo sfratto in realtà è una condizione nella quale si sono trovate o tutt’ora si trovano migliaia di persone. A livello legale, si tratta di un’atto con il quale, all’interno di un rapporto di locazione, il proprietario dell’immobile impone a chi ci vive di andarsene.

Di norma, sono due le tipologie di sfratto esistenti. C’è quello per finita locazione, che prevede che il proprietario agisca prima della scadenza del contratto così da assicurarsi che l’immobile al termine dello stesso resti vuoto e c’è invece quello per morosità, che interviene quando l’inquilino non paga una o più mensilità del canone di locazione o di spese accessorie.

Oggi, però, parliamo di uno sfratto diverso da quelli che tutti conosciamo e decisamente meno rumoroso, a livello pubblico e mediatico. Moltissimi italiani, però, sono a rischio e potrebbero essere costretti a uscire di casa molto presto: preparatevi al peggio.

A quest’età rischi lo sfratto: non hai alternative

La fattispecie di cui vi parliamo oggi non è finzione ma realtà: a Pavia, infatti, ciò che stiamo per descrivervi è accaduto per davvero. Una donna di 75 anni, residente presso l’abitazione di proprietà con i due figli di 42 e 40 anni, dopo aver cercato per anni di convincerli a crearsi una propria vita e quindi una sistemazione autonoma, ha fatto causa contro di loro e di fatto li ha sfrattati. Non ne volevano sapere, i due figli ormai quarantenni, di andarsene dalla casa della madre e per questo la 75enne si è rivolta alla giudice Simona Canterbi, che le ha dato ragione.

Ad infastidire la donna era soprattutto il fatto che i due figli non contribuissero in alcun modo alle spese di casa e alla sua manutenzione; anzi, second le sue dichiarazioni, le rendevano la vita complicata poiché si comportavano proprio come se vivessero in un hotel. Di qui la decisione di procedere per vie legali.

La pronuncia del giudice

Interrogata dalla madre 75enne esasperata, la giudice del Tribunale di Pavia si è espressa a favore dello sfratto, sottolineando che per via dell’età dei due figli non sussiste più l’obbligo di mantenimento da parte della donna.

A venire meno, quindi, è stato l’obbligo di ospitalità in casa al quale tutti i genitori sono sottoposti, per i propri figli minorenni. La donna, quindi, potrà presto godersi la sua casa tutta per sé: chissà se i figli andranno spesso a trovarla!