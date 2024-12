Muffa sui muri, con il bicarbonato peggiori la situazione: risolvi per sempre solo con questa soluzione

Se volete dire addio alla muffa sui muri, non usate il bicarbonato, perché peggiorereste solamente la situazione. Con questa soluzione risolverete il problema.

La muffa è uno dei mali peggiori che si possano trovare nelle proprie abitazioni, in quanto è indice di una forte presenza di umidità, o la mancanza o insufficienze presenza di isolamento o semplicemente la presenza di un tubo in quel punto del muro che magari perde.

Qualunque sia la motivazione, quell’orribile chiazza nera è inconfondibile e purtroppo non è soltanto un fattore estetico, ma quelle spore e funghi possono portare gravi problemi alla salute, nelle situazioni più gravi, come per esempio problemi ai polmoni, allergie e così via.

Per questo motivo oggi vogliamo suggerirvi qual è la soluzione corretta secondo gli esperti, per debellare questo problema e attenzione, non è il bicarbonato come dicono in molti. Ecco come risolvere la situazione.

I rimedi naturali per debellare la muffa

Come possiamo leggere sul sito bastamuffa.com, sono molteplici i rimedi naturali e se vogliamo fai da te, che i cittadini praticano, per cercare di debellare la muffa in autonomia. Alcuni anche pericolosi, se non ci si tutela, in quanto la muffa non va mai smossa da asciutta, ma bisogna seguire le varie indicazioni presenti nei prodotti o nei tutorial presenti in rete, equipaggiandosi sempre con guanti e mascherina.

Detto ciò, tra i metodi più gettonati ed evidentemente poco efficienti, oltre al passare il bicarbonato sul muro troviamo anche la candeggina, l’ammoniaca, l’aceto, gli estratti di semi e agrumi con acqua, l’acqua ossigenata e il tea tree oil. Tutti questi metodi, come rivelano gli esperti possono sopperire al problema momentaneamente, ma nessuno debellerà completamente le spore, le quali si riformeranno dopo poco.

La soluzione alla muffa

In rete sono descritti molti metodi naturali per poter debellare la muffa, ma da come rivelano su bastamuffa.com, purtroppo rilasciano soluzioni temporanee e sporadiche, come per esempio il bicarbonato. I metodi professionali che si trovano in commercio, sono migliori, però c’è anche da dire che se si passano in maniera errata, ci si potrebbe addirittura intossicare, se non si seguono le varie istruzioni.

Alla fine la soluzione più efficace per debellare la muffa è quella di contattare gli esperti del settore, i quali dopo un approfondito sopralluogo della vostra casa, riusciranno a consigliarvi il prodotto migliore da passare sui muri per cercare di eliminare questo fungo. Oltre a occuparsene loro, utilizzando l’apposita strumentazione, vi consiglieranno come gestire questo problema e quanti trattamenti futuri dovrete fare per tenerla a bada. Come per tutte le cose, gli esperti del settore sono sempre i migliori a cui affidarsi, piuttosto che concentrarsi solo sul fai da te.