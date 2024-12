Se cerchi lavoro sviluppa queste competenze, sono le più cercate dal mercato | Faranno la fila per averti

Se siete alla ricerca di un lavoro, sappiate che queste mansioni sono le più cercate dal mercato e faranno la fila per avervi.

Cercare lavoro, si trasforma in un incubo per molte persone, le quali trovano sulla propria strada, numerosi blocchi che ne impediscono l’arrivo all’obbiettivo che si erano prefissati, come per esempio età, esperienza, titolo di studio e così via. Ovviamente non parliamo di chi, per un motivo o per un altro, non è veramente intenzionato a lavorare.

Bensì parliamo di quella ampia fetta di popolazione che ogni giorno manda moltissime candidature, che contatta le varie agenzie del lavoro e che partecipa attivamente dunque alla ricerca di un impiego. Qualcuno tempo fa ha detto che gli italiani sono “choosy” durante la ricerca del lavoro.

Non è così, in quanto c’è chi cerca lavoro in ogni settore e chi spera di trovarlo nel campo per cui ha studiato tanto. A prescindere dal gruppo di appartenenza, che sono corretti entrambi, tutti hanno il diritto di trovare un lavoro, per questo motivo oggi vogliamo rivelarvi quali sono le competenze più richieste dal mercato del lavoro.

La ricerca attiva del mondo del lavoro

Soprattutto quando si è giovani, bisognerebbe cercare di capire quale possa essere la propria strada e lottare per riuscire a raggiungerla. Adesso che non avete un mutuo da pagare, una famiglia da mantenere, è il momento giusto per tentare e fare quello che più vi aggrada. Non importa cosa, che sia il medico, il cuoco, l’idraulico, l’orologiaio, basta cercare di trovare la propria strada con passione. Come disse Steve Jobs nel suo famoso discorso a Stanford: “Siate affamati, siate folli”.

In seguito, a prescindere dal percorso intrapreso, sia che abbiate continuato a studiare, sia che vi siate fermati alle superiori, dovrete diventare partecipanti attivi della ricerca di un lavoro. Molti aspettano che qualcuno li chiami, ma non funziona così, dovete proporvi, candidarvi, vagliare tra le varie richieste su più portali e cercare di essere di mentalità aperta e non troppo rigidi e selettivi.

Le competenze maggiormente richieste

Come riportano da quifinanza.it, le imprese italiane cercano personale e sono disposti ad assumere, peccato che ci sono settori saturi e altri dove faticano a trovare personale. Per questo motivo, oggi vogliamo indicarvi le competenze maggiormente richieste, grazie alle quali avrete più possibilità di trovare lavoro, se state vivendo un periodo di stallo. Tante volte il cambiamento, porta molte soddisfazioni, basta semplicemente abbracciarlo.

I settori maggiormente richiesti dunque, secondo i dati rilasciati al Job&Orienta alla fiera di Verona sono i laureati in ingegneria elettronica e dell’informazione, i diplomati Its Academy nel settore tecnologico-energia e i profili qualificati, soprattutto nel settore moda e lavorazione del legno.