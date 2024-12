Segnaposto low cost, a Natale tutti li ameranno: sembrano oggetti di design ma costano pochi centesimi

Ecco come creare dei segnaposto low cost per la tavola imbandita a Natale. Spenderete pochi centesimi, realizzando oggetti paragonati a quelli di design.

Il periodo più magico dell’anno è finalmente arrivato, in quanto l’atmosfera natalizia si inizia a sentire già a inizio dicembre, anche se ormai, è prassi comune addobbare le case e i supermercati, già a novembre.

A prescindere da questo, in queste settimane, oltre a camminare per le strade, sempre avvolti in una luce allegra, grazie alle luminarie in strada e alle lucette a intermittenza sui balconi, vediamo anche addobbi, decori e persone che cercano i doni per i propri familiari.

Non soltanto regali, in quanto nelle case degli italiani si stilano già i vari menù per queste feste magiche. Che ne direste di stupire i vostri commensali con questi segnaposto low cost, che li accompagneranno nella scelta del posto a tavola per il pranzo di Natale? Semplici, poco costosi ma dall’effetto di alto design.

Come decorare la casa durante le feste

Questa vita la viviamo tutti quanti abbastanza di corsa, per questo motivo, almeno durante le feste natalizie, dovete provare a rallentare, godendovi il momento. Purtroppo lo sappiamo bene, il numero degli invitati da una volta all’altra potrebbe diminuire, soprattutto se avete la fortuna di avere ancora i nonni e i genitori in perfetta salute. Per questo motivo quest’anno, oltre a pensare al menù, cercate di decorare la vostra casa in maniera indimenticabile.

Metteteci un tocco personale, cercate la tovaglia più natalizia che trovate, acquistate piatti e bicchieri a tema e visionate le varie idee di tendenza su come decorare il vostro tavolo, le vostre sedie, le vostre finestre e così via. Ebbene sì, non c’è solo l’albero da addobbare, ma potrete acquistare le vetrofanie, i copri sedia a tema e così via.

I segnaposto low cost e perfetti per Natale

La volete un’idea originale per addobbare al meglio la vostra tavola, durante i pranzi e le cene natalizie? Con questi segnaposto low cost lascerete tutti senza parole, in quanto, spendendo pochi centesimi, otterrete degli oggetti di design. Noi oggi vi suggeriremo 3 idee fai da te, ovviamente in commercio di articoli già pronti ne troverete moltissimi. Vediamoli insieme:

I segnaposto a forma di lettera: Prendete un cartoncino colorato e con la matita disegnate l’iniziale della lettera del nome di ogni vostro ospite. Ritagliate e decorate a vostro piacimento, applicando accessori che richiamino il natale, magari utilizzando brillantini e vischio; I segnaposti con i tappi di sughero: Prendete i vari tappi di sughero che avete conservato durante l’anno o acquistatene direttamente una busta e decorateli a vostro piacimento. Potrete applicare anche un pezzettino di rametto di pino finto (quelli dell’albero di Natale per capirci), con un bigliettino, in cui mostrate il nome del vostro ospite; I segnaposto con le palline di Natale: Prendete una pallina monocolore, scrivete con un pennarello glitterato il nome del vostro ospite e legate all’estremità un piccolo Babbo Natale di cioccolato, per rendere l’attesa del pasto ancora più dolce.

Ovviamente tutti queste decorazioni i vostri ospiti potranno portarla a casa, in modo da ricordare per sempre quel delizioso pasto in presenza di parenti e amici.