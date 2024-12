Vacanze in inverno, non spendere tutta la tredicesima: in queste destinazioni da sogno porti tutta la famiglia

Se avete voglia di farvi delle vacanze in inverno da sogno, senza spendere tutta la tredicesima, in queste mete da sogno potrete portare tutta la famiglia.

Le vacanze di Natale, non portano soltanto gioia, in vista di mega abbuffate con i parenti, regali da scartare e film natalizi da guardare alla televisione, sorseggiando cioccolata calda e biscottini tipici.

Sono molti gli italiani che approfittando dei vari ponti, partono verso mete turistiche ambite, per godersi il tipico clima invernale, fuori dalla propria città. C’è chi decide di restare in patria e chi ne approfitta per andare all’estero.

Se quest’anno non volete rinunciare alle vacanze, ma nello stesso tempo volete risparmiare la tredicesima, potrete portare la vostra famiglia in queste destinazioni da sogno low cost. Ecco di quali parliamo.

Le tecniche per risparmiare

Prima di rivelarvi le mete più economiche da tenere in considerazione per queste vacanze invernali, sappiate che ci sono diversi trucchetti da poter utilizzare per risparmiare. Se volete raggiungere mete famose da vedere a Natale, come per esempio la Finlandia, capirete bene da soli che questo viaggio dovrete organizzarlo per tempo, in modo da poter beneficiare degli sconti, assenti durante l’alta stagione.

Se invece non avete un’idea ben precisa, vi conviene cercare i last minute, quelli proposti dall’agenzia di viaggio o su siti affidabili quali Booking e così via. Recatevi anche in quei luoghi meravigliosi ma meno conosciuti dove i prezzi saranno decisamente più bassi. Qualora per svariate motivazioni, non avrete modo di partire quest’anno, cercate per tempo un ristorante con un menù poco dispendioso, in modo da poter risparmiare e andare a vedere una delle tante attrattive, attive in queste settimane.

Le 4 destinazioni da sogno dove portare tutta la famiglia

Che siate da soli o in compagnia, con amici e/o parenti in queste feste natalizie e avete voglia di partire per staccare la spina dalla routine, recatevi in queste destinazioni da sogno low cost, che non vi faranno spendere tutta la tredicesima. Scopriamo insieme dove trascorrere le vacanze in inverno all’insegna della montagna e della neve, secondo la classifica di siviaggia.it:

Al quarto posto della classifica troviamo: Madesimo in Lombardia. È il posto ideale per chi vuole sciare in una località bella, con paesaggi meravigliosi ma non troppo affollati. Inoltre la città è famosa per i suoi 40 km di piste;

Al terzo posto della classifica troviamo: Abetone-Val di Luce in Toscana. È la più grande area sciistica dell’Appennino, con i suoi 50 km di piste, accontenta tutti, sia gli amanti degli scii che quelli dello snowboarder. Il costo medio di pernottamento è di 59 euro;

Al secondo posto della classifica troviamo: Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, precisamente nella zona del Monte Lussari. Di questo luogo piace un po’ tutto, dalla qualità della neve, al panorama da togliere il fiato, fino ad arrivare ai prezzi decisamente economici. Consigliano gli chalet Camporosso – Rosenstein dove pernottare;

Al primo posto della classifica troviamo: Mottarone in Piemonte. Questo è il luogo italiano, secondo la guida, più economico per chi desidera fare la classica “settimana bianca” (anche meno giorni ovviamente). Qui il pernottamento si aggira attorno ai 44 euro, le piste e la vista sono da sogno. Cosa volete di più?