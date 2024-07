Ladri in casa: se vedi questo segno sul muro sei spacciato | È il loro codice segreto

Attenzione ai ladri in casa, hanno un particolare codice segreto per comunicare tra di loro. Se vedi questo segno sul muro hanno già deciso e non avrai scampo. Ecco di cosa stiamo parlando.

I ladri in casa fanno sempre paura ma sicuramente nel periodo estivo ancora di più. Diciamo che sono i mesi in cui “lavorano” di più, proprio perché approfittano dell’assenza dei proprietari di casa e del resto dei condomini per agire indisturbati.

C’è da tenere conto il fatto che questi soggetti tengono d’occhio la vittima in precedenza, in modo da sapere i suoi ritmi, orari, spostamenti, in questa maniera sanno perfettamente quando è possibile operare, anche perché ormai sono diventati molto astuti.

Inoltre, tra di loro comunicano lasciando dei particolari segni sul muro o fuori dalla porta di casa, è un loro codice segreto che utilizzano per descrivere quello che hanno scoperto. Se vedi questo segno sei spacciato, purtroppo hanno già deciso.

Qualche consiglio per tenere a bada i ladri in casa

In questo periodo estivo, i cittadini lasciano le loro case incustodite per diversi giorni se non settimane, per questo motivo sarebbe meglio prendere qualche precauzione. Innanzitutto se abitate ai piani bassi, un antifurto è d’obbligo, in quanto è una delle prime armi efficaci per combattere i ladri, così come le telecamere in casa per monitorizzare la situazione. Inoltre le grate alle finestre sono essenziali, non piacciono a molti ma purtroppo questi delinquenti ci hanno portato a doverci blindare in casa nostra per poter sopravvivere.

Inoltre sarebbe sempre buona norma avere delle luci con fotocellula che si accendono per esempio nell’androne o davanti alla porta se avete una casetta indipendente, ad ogni passaggio. Anche i cani sono spesso un deterrente in quanto si sa, il nostro amico a 4 zampe avverte tutto prima di noi e iniziando ad abbaiare disturba il loro cercare di passare inosservati. Infine, i vicini di casa sono molto importanti quando siete fuori, in quanto potranno sempre verificare movimenti sospetti se sanno che in casa vostra non dovrebbe esserci nessuno.

Il codice segreto dei ladri

Il sito cancelliegrate.it ha rilasciato un articolo molto interessante in quanto ha elencato tutti i segni che i ladri potrebbero lasciare davanti alle porte di casa o ai cancelli e anche vicino al citofono, per avvisare gli altri “colleghi” o per loro stessi, della situazione che troveranno in quell’abitazione.

Se vedete questo segno, fate attenzione, perché da come riportano sul sito, se trovate un rettangolo con una “x” dentro posta all’estremità significa che i ladri hanno dato il via libera per il furto, probabilmente non trovando nulla che li faccia sentire minacciati. Ad ogni modo quando vedete segni strani, chiamate subito le forze dell’ordine, i quali potranno prevenire questo scenario e poi ricorrete subito ai mezzi di sicurezza che vi abbiamo elencato in precedenza.